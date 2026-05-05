Prema rečima Roberta Hadžića, jednog od njih, problem nisu prodavci, već preprodavci koji podižu cene ovog voća tako da je skuplje nego u Nemačkoj ili Austriji, na primer.
Za kilogram uvezenih trešanja, u većini slučajeva iz Španije, na nekim štandovima na zagrebačkim pijacama morate platiti i do 20 evra.
Prema RTL-u, građani smatraju da su cene "totalno lude", a još je luđe kada se doda cena od pet evra za pola kilograma jagoda.
"Odmah bih postavila nekoga iz Poreske uprave pored svakog takvog štanda, i svakoga ko je u mogućnosti da ga kupi pitala o poreklu novca", rekla je prolaznica Ela, preneo je net.hr.
Još uvek nema domaćih trešanja na tržištu, a Robert Hadžić, koji ih uzgaja decenijama, najavljuje da će ih prodavati za sedam do osam evra po kilogramu. Komentarišući cene svojih kolega, navodi da problem nisu proizvođači, već preprodavci.
"To je potpuno ludo vreme, nema veze sa stvarnošću. U redu, to je španska trešnja, verovatno iz Ekstremadure, koja stiže mnogo ranije od naše, ali sa sigurnošću mogu reći da iste trešnje u zemljama u koje se izvoze, poput Nemačke ili Austrije, ne koštaju 20 evra. Možda 10 do 12, ali ne 20. Ovo je zaista spekulativno i masovno nas pljačkaju", upozorava Hadžić na razlike između cena španskih trešanja u Hrvatskoj i Centralnoj Evropi.
Domaće ili strane: Ključ je u peteljci
Što se tiče domaćih proizvođača trešanja, sezona za sada izgleda obećavajuće, uprkos jakoj oluji u martu, koja je oštetila neke od plantaža. Pored toga što je istakao problem visokih cena, Hadžić je savetovao kako prepoznati domaće trešnje od uvoznih.
"Kada je stabljika potpuno zelena, nije dehidrirala i nije počela da crni, to je prvi znak da je trešnja došla iz blizine, da nije putovala sedam dana i stajala u skladištima i hladnjačama", otkrio je on.
Za sada mogu da uživaju samo u stranim trešnjama, a građani se mogu samo nadati da će cene postati razumnije, jer se mogu osloniti samo na ljubaznost prodavaca na pojedinačnim štandovima.
"Cene su prilično visoke, nisu prilagođene stanovništvu i kupcima. Trebalo bi ipak da bude malo jeftinije da bi ljudi mogli da prežive, jer žive prilično teško", rekla je Zagrepčanka Ankica Mirić.
