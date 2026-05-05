Indeksi Beogradske berze danas su zabeleži rast. Belex15 je porastao za 0,59 odsto, a Belexline 0,84 odsto, prenosi Tanjug.



Listu dobitnika predvodile su akcije beogradske kompanije "Jedinstvo" iz Sevojna koje su porasle za 13,78 odsto i na kraju trgovanja vredele po 9.101 dinara.



Sledi "Energoprojekt holding" iz Beograda sa rastom cene od 1,85 odsto i akcijama koje su vredele 550 dinara.



Na gubitničkoj listi našla se samo kompanija "Impol Seval" iz Sevojna, sa akcijama koje su pale za 0,59 odsto i na kraju zatvaranja vredele po 6.300 dinara.



Akcijama "Energoprojekt holdinga" iz Beograda danas je najviše trgovano i ostvaren je promet od 247.500 dinara, a na drugom mestu bile su akcije kompanije "Impol Seval" iz Beograda sa prometom od 94.500 dinara.



