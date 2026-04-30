Belex15 je porastao za 1,37 odsto, a Belexline je bio u plusu od 0,55 odsto.

Na listi dobitnika našle su se samo akcije Dunav osiguranja Beograd koje su porasle za 7,73 odsto i na kraju trgovanja vredele po 1.993 dinara.

Na listi gubitnika našle su se akcije Termika-Beograd i one su imale pad od 2,83 odsto i na kraju zatvaranja vredele po 3.401 dinara, dok su akcije Impol Sevala iz Sevojna pale za 2,42 odsto i na zatvaranju vredele po 6.343 dinara.

Akcijama Impol Sevala iz Sevojna danas je najviše trgovano i ostvaren je promet od 145.900 dinara, a na drugom mestu bile su akcije Aerodroma Nikola Tesla iz Beograda sa prometom od 100.000 dinara.

