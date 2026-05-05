"Sva fizička lica koja su u 2025. godini ostvarila dohodak u iznosu većem od 5.439.096 dinara dužna su da najkasnije do 15. maja 2026. godine na portalu ePorezi provere iskazane podatke u unapred popunjenoj poreskoj prijavi i da samostalno izvrše eventualne korekcije i podnesu prijavu prihvatanjem opcije 'Potpiši i podnesi'", objavila je Poreska uprava.

U slučajevima kada Poreska uprava nije pripremila unapred popunjenu prijavu (na primer, ako je identifikator fizičkog lica broj pasoša ili ako poreski organ ne raspolaže potrebnim podacima), obveznici su u obavezi da samostalno popune i podnesu poresku prijavu u elektronskom obliku, u navedenom roku, a prijava se podnosi na obrascu PP GPDG.

Poreska uprava će, ukoliko obveznik ne podnese prijavu u propisanom roku, prijavu podneti umesto njega na osnovu raspoloživih podataka.

Detaljnija uputstva i dodatne informacije u vezi sa utvrđivanjem godišnjeg poreza na dohodak građana i procedurom podnošenja prijave dostupna su u Poreskom informatoru, Objašnjenju Ministarstva finansija, Korisničkom uputstvu za podnošenje prijave, kao i u Odgovorima na najčešće postavljena pitanja.

Poreska uprava napominje da nepostupanje u propisanom roku povlači prekršajnu odgovornost u skladu sa odredbama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Dodaje se i da redovnim ispunjavanjem poreskih obaveza svako doprinosi boljem funkcionisanju javnih usluga i time direktno učestvuje u unapređenju uslova života u Srbiji.

Podsećaju da je Poreska uprava na portalu ePorezi poreskim obveznicima postavila unapred popunjenu poresku prijavu za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana, na osnovu raspoloživih podataka iz službenih evidencija o prihodima građana ostvarenih u prethodnoj godini.

