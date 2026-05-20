Narodna banka Srbije će podneti krivičnu prijavu protiv lica koje je u konkretnom slučaju poznato, navodi se u saopštenju.

Kao što je NBS već upozoravala sličnim povodom u julu 2025. godine, novčanica na kojoj je ispisan tekst nepodobna je za dalji opticaj.

Narodna banka Srbije smatra da bi se namerno oštećenje dinarskih novčanica u opticaju moglo podvesti pod krivično delo povrede ugleda Republike Srbije iz člana 173.

Krivičnog zakonika budući da predstavlja smišljeno izlaganje poruzi zakonskog sredstva plaćanja u Republici Srbiji i poziva sve nadležne organe da preduzmu aktivnosti u okviru svojih ovlašćenja kako bi se počinioci ovog dela priveli pravdi.

Prolivanje boja i nesuvislo šaranje po novčanicama i činjenje na taj novčanica nepodobnim za opticaj, te pozivanje građana preko društvenih mreža da čine isto, ne može se tretirati ni kao deo slobode izražavanja, niti kao deo umetničke kreativnosti, već predstavlja očiglednu zloupotrebu koja se može tretirati na način kojim se vređaju i drugi simboli naše države.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.