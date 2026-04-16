Kupci automobila sve se češće okreću hibridima, koji su u međuvremenu preuzeli ulogu nekadašnjih dizelaša kada je reč o štednji goriva. Kombinacija benzinskog motora i elektromotora danas omogućava manju potrošnju, uglađeniju vožnju i niže troškove održavanja, a ponuda na tržištu nikada nije bila raznovrsnija.



Među proizvođačima koji dominiraju ovim segmentom i dalje je Toyota. Model Toyota Yaris Hybrid već godinama slovi kao jedan od najštedljivijih i najpouzdanijih automobila u klasi, a u gradskoj vožnji može trošiti i manje od 3,5 litre na 100 kilometara. Početna cena novog modela kreće se oko 21.500 evra, a dodatnu sigurnost kupcima daje produžena garancija do deset godina, piše Autostart.



U ponudi japanskog proizvođača ističe se i Toyota Aygo X, koji predstavlja pristupačniji ulazak u svet hibrida, dok se na tržištu polovnih kao odlična opcija nameće Toyota Corolla Hybrid. Primerci stari nekoliko godina mogu se pronaći već od oko 17.000 evra, a poznati su po dugotrajnosti i prosečnoj potrošnji od oko 4 do 4,5 l/100 km.



Uz Toyotu, važnu ulogu ima i Honda sa modelom Honda Jazz e:HEV. Iako cenovno nešto skuplji, ovaj model nudi izuzetno efikasan hibridni sistem i realnu potrošnju od oko 4 l/100 km, uz visok nivo kvaliteta i pouzdanosti. Zanimljiva rešenja dolaze i iz Renault, čija E-Tech tehnologija vuče inspiraciju iz Formula 1.



Renault Clio E-Tech može veći deo gradske vožnje da obavi na struju, uz potrošnju oko četiri litra, dok se polovni modeli mogu pronaći već od oko 17.000 evra. Sličan sistem koristi i Dacia Duster Hybrid, koji uz više prostora i snagu od 156 KS nudi dobar odnos uloženog i dobijenog.



U Stellantis grupaciji, koju čine brendovi poput Peugeot i Opel, novija generacija blagih hibrida donosi značajna poboljšanja. Modeli poput Peugeot 208 Hybrid i Opel Corsa Hybrid kombinuju štedljivost i solidne performanse, uz prosečnu potrošnju od oko 4,5 do pet litara, piše Kamatica.



Sve veću pažnju privlače i kineski proizvođači, među kojima se ističe MG. Njihov MG3 Hybrid+ trenutno je jedan od najpovoljnijih punih hibrida na tržištu, sa početnom cenom ispod 20.000 evra. Uz to nudi i iznadprosečnu snagu od 195 KS, kao i sedmogodišnju garanciju, što ga čini vrlo konkurentnim izborom.



