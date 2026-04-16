Preliminarni razgovori, koji su počeli pre rata sa Iranom, dolaze u trenutku kada Trampova administracija želi da proizvođači automobila i druge američke kompanije igraju veću ulogu u proizvodnji oružja, navodi WSJ.

Pentagon pita da li industrija može brzo da pređe na proizvodnju odbrambene opreme.

Zvaničnici Pentagona rekli su novinama da bi američki proizvođači mogli biti potrebni da podrže tradicionalne dobavljače odbrambene opreme i pitali su da li bi kompanije mogle brzo da pređu na poslove u odbrambenoj industriji.

Dženeral motors i proizvođač vozila i mašina Oškoš takođe su među kompanijama koje su učestvovale u razgovorima sa zvaničnicima odbrambene opreme, dodao je WSJ.

Rojters nije mogao odmah da potvrdi izveštaj. Pentagon, Dženeral motors, Ford i Oškoš nisu odmah odgovorili na Rojtersove zahteve za komentar van redovnog radnog vremena.

Zvaničnik Pentagona je rekao za WSJ da je Ministarstvo odbrane "posvećeno brzom proširenju baze odbrambene industrije korišćenjem svih raspoloživih komercijalnih rešenja i tehnologija kako bi se osiguralo da naši borci održe odlučujuću prednost", piše Indeks.hr

Rat u Iranu i rastući vojni budžet

Od ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine i izraelskih vojnih operacija u Gazi, SAD su smanjile svoje zalihe oružja vrednog milijarde dolara, uključujući artiljerijske sisteme, municiju i protivtenkovske rakete. Tramp je ovog meseca pozvao na masovno povećanje vojnog budžeta za 500 milijardi dolara na 1,5 biliona dolara, usred američkog rata protiv Irana.

