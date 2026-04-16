Njen nacionalni prosek iznosio je 489,53 evra, što je 3,55 evra više nego u februaru, prema redovnom mesečnom istraživanju portala za poređenje cena Koliko.HR u saradnji sa Hrvatskim udruženjem za zaštitu potrošača (HUZP).
Najskuplja je bila Varaždinska županija sa prosekom od 500,34 evra, zatim Dubrovačko-neretvanska županija sa 498,97 evra i Grad Zagreb sa 496,15 evra. Najpovoljnija je bila Primorsko-gorska županija sa 482,01 evra, zatim Sisačko-moslavačka županija sa 482,76 evra i Vukovarsko-sremska županija sa 483,01 evra. Razlika između najskuplje i najjeftinije županije je 18,33 evra.
Za porodicu od tri člana, osnovna korpa je poskupela na 388,71 evro (+2,60 evra), dok je pojedinačna korpa koštala 250,42 evra (+0,57 evra).
Standardna korpa još skuplja
Standardna korpa za hranu i higijenu, koja sadrži 77 artikala i odražava stvarne potrošačke navike hrvatskih domaćinstava, takođe je poskupela u martu. Na nacionalnom nivou, prosečno je koštala 736,88 evra za četvoročlanu porodicu, što je 2,94 evra više nego mesec dana ranije.
Najskuplja je bila Dubrovačko-neretvanska županija sa 750,02 evra, dok je najpristupačnija bila Sisačko-moslavačka županija sa 724,78 evra. Razlika između najskuplje i najjeftinije županije je 25,24 evra. Za porodicu od tri člana, standardna korpa je iznosila 587,60 evra (+2,01 evro), dok je korpa za samca koštala 331,54 evra (+0,05 evra).
Cene rastu "sitnim koracima"
"Iako mesečna povećanja cena ne deluju dramatično, budući da su u pitanju samo nekoliko evra, na šestomesečnom nivou to izgleda mnogo ozbiljnije".
"Standardna korpa u septembru za četvoročlanu porodicu koštala je 722,67 evra, dok je osnovna korpa 'za preživljavanje' bila 486,18 evra. To su realna povećanja cena od 14,21 i 3,35 evra", analizira portal Koliko.HR.
Cene ne staju - korpa najosnovnijih proizvoda u Hrvatskoj svaki mesec sve skuplja
Potrošačka korpa, odnosno osnovna korpa za hranu i higijenu koja uključuje 51 neophodan proizvod, poskupela je u martu u Hrvatskoj.
Njen nacionalni prosek iznosio je 489,53 evra, što je 3,55 evra više nego u februaru, prema redovnom mesečnom istraživanju portala za poređenje cena Koliko.HR u saradnji sa Hrvatskim udruženjem za zaštitu potrošača (HUZP).
