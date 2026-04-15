''Dobar i sadržajan razgovor sa Maksimom Prevoom o unapređenju sveukupnih bilateralnih odnosa između Srbije i Belgije, evropskom putu naše zemlje i aktuelnim međunarodnim dešavanjima'', naveo je predsednik Vučić u objavi na Instagramu.

Dodao je da su posebnu pažnju posvetili unapređenju ekonomskih odnosa, sa fokusom na privlačenje novih investicija i jačanje saradnje u oblasti inovacija i sektoru IKT, gde se, kako je naveo, prepoznaje značajan potencijal za dalji razvoj.

''Istakao sam da je Srbija zainteresovana za nastavak saradnje sa državnim institucijama Belgije i na planu razmene iskustava o regulisanju i podsticanju obnovljivih izvora energije, posebno o projektima izgradnje vetroelektana'', naveo je Vučić.

Naglasio je i da Srbija intenzivno radi na ubrzanju sprovođenja reformi kako bi dodatno poboljšala kvalitet života svojih građana i ostvarila dalji napredak na evropskom putu.

