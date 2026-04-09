Prilikom donošenja navedene odluke, Izvršni odbor je, kako je navedeno, pre svega imao u vidu ostvareno i očekivano kretanje inflacije u narednom periodu, kao i rizike iz međunarodnog okruženja koji mogu uticati na njeno kretanje.

U skladu s očekivanjima Izvršnog odbora, međugodišnja inflacija je početkom ove godine nastavila da se kreće ispod centralne vrednosti cilja, i u februaru je iznosila 2,5 odsto, navodi NBS.

Pritom, cene hrane i bezalkoholnih pića su nastavile da beleže međugodišnji pad koji je u februaru iznosio 0,7 odsto, što je u velikoj meri rezultat primene Uredbe o posebnim uslovima za obavljanje trgovine za određenu vrstu robe, kojom su u periodu od septembra prethodne do marta tekuće godine bile ograničene trgovinske marže u veletrgovini i maloprodaji.

