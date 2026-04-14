MSCI indeks azijsko-pacifičkih akcija bio je u ranom azijskom trgovanju u plusu 1 odsto.



Japanski Nikkei i južnokorejski Kospi porasli su za više od 2 odsto, dok su indeksi berzi u Šangaju, Australiji i Hong Kongu takođe zabeležili rast.



Prošlonedeljni snažan skok cena akcija, podstaknut dogovorom o dvonedeljnom primirju između SAD-a i Irana, zamenio je pad početkom nedelje nakon neuspešnih pregovora u subotu u Islamabadu. Međutim, danas su tržišta ponovo optimistična jer su izvori za Reuters potvrdili da su obe strane ostavile otvorenu mogućnost za dijalog, a američki zvaničnik izjavio je da postoji napredak u nastojanju da se postigne sporazum.



„Tržišta trguju nadom, a ne time da je dogovor postignut. Propali pregovori tokom vikenda nisu rezultirali dogovorom, ali nisu ni zatvorili vrata diplomatiji, i to je dovoljno da berze za sada nastave da rastu“, kaže Charu Chanana iz Saxo banke.



Američki predsednik Donald Trump izjavio je u ponedeljak da ga je Iran „jutros kontaktirao“ i da „žele da rade na dogovoru“, ali tvrdnja nije potvrđena piše Reuters.



U međuvremenu je američka vojska započela blokadu iranskih luka u potezu kojim želi da izvrši pritisak na Teheran. Trump je najavio da će Vašington blokirati iranska plovila i sve brodove koji plate naknadu za prolaz kroz Ormuski moreuz, kao i da će svi iranski „brzi napadački“ brodovi koji se približe blokadi biti eliminisani.



„SAD je iskoristio taj adut. To je važno jer su vratili loptu na iransku stranu da otvore moreuz bez potrebe za slanjem kopnenih snaga. To je sada primoralo Irance da se vrate na početak“, smatra Tony Sycamore, analitičar u kompaniji IG.



Cene nafte u utorak su pale jer su očekivanja dogovora nadjačala zabrinutost zbog poremećaja u snabdevanju.



Na londonskom tržištu cena Brent barela jutros je pala 2,17 odsto, na 96,91 dolar, dok je na američkom tržištu barel pojeftinio 1,73 odsto, na 91,34 dolara. Time su cene prekinule jučerašnji snažan rast, kada su skočile više od 7 odsto nakon najave blokade iranskih luka.



Na valutnim tržištima vrednost dolara prema korpi valuta pala je na najniži nivo u mesec i po, jer poboljšano raspoloženje na tržištima smanjuje potražnju za sigurnim utočištima.



Dolarov indeks, koji pokazuje vrednost američke valute u odnosu na šest najvažnijih svetskih valuta, kreće se jutros oko 98,33 poena.



Pritom je cena evra porasla 0,05 odsto na 1,1764 dolara, dok je britanska funta ojačala na višegodišnji maksimum od 1,3514 dolara. Kurs jena je, pak, ojačao 0,3 odsto prema dolaru, kojim se trguje po 158,98 jena.



„SAD i Iran su krenuli putem postizanja dogovora. Međutim, tržišta se i dalje suočavaju sa pogoršanjem globalnih ekonomskih izgleda, pa su rizici da berze i obveznice ponovo padnu visoki, što bi ojačalo dolar u odnosu na sve valute“, smatra Joseph Capurso, strateg u Commonwealth Bank of Australia.



Inflatorni pritisci zbog naglog rasta cena energije podstakli su investitore da se pripreme za mogućnost da će nekoliko velikih centralnih banaka biti sklonije podizanju kamatnih stopa, što predstavlja oštar zaokret u odnosu na ranija očekivanja koja su išla ka smanjenju stopa ili dužoj pauzi.



Cena zlata porasla je 0,7 odsto, na 4.771,81 dolar za uncu.



