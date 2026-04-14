Iako se o ovom problemu govori godinama, konkretno rešenje na nivou Evropske unije i dalje ne postoji.

Prevare koje ne prestaju

Još istraživanja iz 2018. godine pokazala su da oko 50 odsto automobila koji prelaze granicu ima umanjen broj pređenih kilometara.

Glavni razlog je nedostatak efikasne razmene podataka između država, što omogućava manipulacije koje je kasnije gotovo nemoguće dokazati, piše Kamatica.

Kupci koji pokušaju da zaštite svoja prava često nailaze na dug i neizvestan sudski proces.

Sudovi spori, kazne simbolične

Dokazivanje prevare sa kilometražom može trajati godinama, a presude su često blage.

U jednom slučaju, kupac je čekao čak pet godina na epilog, da bi na kraju dobio odštetu od svega 358 evra – iako je vozilo imalo 30.000 kilometara više nego što je prikazano.

Dodatni problem predstavlja to što se odgovornost lako izbegava, posebno kada je automobil promenio više vlasnika.

Dok Evropa čeka, drugi deluju

Za razliku od Evropske unije, Uzbekistan je početkom 2026. godine uveo konkretne mere.

Novim zakonom svaki prodavac koji ne upozori kupca na izmenjenu kilometražu suočava se sa kaznom od oko 600 evra.

Iako taj iznos možda ne deluje visok, u toj zemlji predstavlja skoro dve prosečne plate, što ga čini ozbiljnim odvraćajućim faktorom.

Jednostavno rešenje koje daje rezultate

Za razliku od složenih evropskih planova o razmeni podataka, ovaj model se oslanja na jasnu kaznenu politiku.

Rezultat je da prodavci više ne žele da rizikuju, a kupci imaju veću sigurnost prilikom kupovine vozila.

Dok Evropa i dalje traži sistemsko rešenje, primer Uzbekistana pokazuje da se problem može rešiti i jednostavnijim pristupom.

