Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine u Vladi Srbije i komesarka za Ekspo 2027 Jagoda Lazarević, podsekretar za javnu diplomatiju Ministarstva spoljnih poslova SAD Sara B. Rodžers i direktor kompanije Ekspo 2027 d.o.o. Beograd Danilo Jerinić potpisali su danas Ugovor o učešću SAD na toj specijalizovanoj izložbi koja će u Beogradu biti održana iduće godine.

Ugovor, potpisan u Ekspo plejgraundu, omogućiće realizaciju daljih operativnih koraka nastupa SAD na Ekspu kao zvaničnog učesnika.

"Otvoren razgovor sa državnom podsekretarkom SAD za javnu diplomatiju o daljem unapređenju saradnje Srbije i Sjedinjenih Američkih Država u svim oblastima od zajedničkog interesa. Posebno nas raduje potvrđeno učešće SAD na specijalizovanoj međunarodnoj izložbi EXPO 2027 u Beogradu, što predstavlja veliko priznanje za Srbiju i potvrdu ugleda koji je naša zemlja izgradila na međunarodnoj sceni", napisao je Vučić na svom Instagram profilu.

Istakao je da će EXPO 2027 biti najveći međunarodni događaj u modernoj istoriji Srbije i prilika da svetu predstavimo modernu, uspešnu i otvorenu zemlju, spremnu da dodatno razvija partnerstva i jača svoju ekonomsku i političku poziciju. Dodao je da veruje da će Beograd tokom EXPO 2027 poslati snažnu sliku Srbije kao države stabilnosti, razvoja i novih mogućnosti.

Podsetio je da ove godine obeležavamo i 145 godina odnosa Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, što, kako navodi, predstavlja važan temelj za dalje jačanje partnerstva i političkog dijaloga.

Ekonomska saradnja naših zemalja nastavlja da raste, uz sve veći broj američkih kompanija koje investiraju u Srbiju, posebno u oblastima infrastrukture, energetike i novih tehnologija. Istovremeno, raste i trgovinska razmena, što potvrđuje da Srbija postaje sve značajniji partner SAD u regionu, napisao je.

"Srbija ostaje otvorena za dalju saradnju sa američkim partnerima, posebno u oblasti obnovljivih izvora energije i novih investicija, uz cilj da nastavimo da gradimo modernu, stabilnu i ekonomski snažnu Srbiju", zaključio je Vučić.

