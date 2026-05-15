Takođe danas se pokreće i volonterska platforma za prijavljivanje 20.000 volontera za Ekspo 2027. Prijavljivanje će se obavljati putem platforme ExpoPlaymakers i biće moguće sve vreme dok bude trajao Ekspo, a volonteri mogu biti osobe koje zaključno sa 15. aprilom 2027. godine imaju 18 godina.

Ekspo volonterski program nudi 48 volonterskih pozicija, a volonteri na ovoj specijalizovanoj izložbi dobijaju jedinstveno međunarodno iskustvo i upoznavanje drugih kultura, nova znanja, veštine, odnosno iskustvo koje će im ostati za čitav život, kao i edukaciju i trening.

Studenti će za volontiranje na Ekspo izložbi, koje se smatra dobrovoljnim radom na projektu od značaja za lokalnu zajednicu, dobiti od jedan do tri ESPB boda, u zavisnosti od broja sati angažovanja. Očekuje se da će izložba Ekspo 2027 privući više od pet miliona posetilaca iz celog sveta.

Radovi na kompleksu Ekspo 2027. u Surčinu koji se prostire na 25 hektara zvanično su počeli 5. avgusta 2023. godine, a završetak se očekuje na jesen 2026.

Procenjuje se da će vrednost projekta Ekspa 2027, koji uključuje prateću infrastrukturu, Akvatik centar, rezidencijalni kompleks od 1.500 stanova, prugu Zemun-Aerodrom-Ekspo i novi pristan na Savi, iznositi 1,29 milijardi evra.

Do današnjeg dana učešće na Ekspu 2027 Beograd potvrdile su 134 zemlje i tri međunarodne organizacije i iako je bilo planirano da do kraja 2025. godine dobijemo potvrde učešća od 100 zemalja, taj cilj je ispunjen sedam meseci pre roka.

Ekspo kompleks u Surčinu obuhvata objekte za izložbu "Ekspo" sajam (zone A, B i E), linijsku infrastrukturu, stadion i ekspo stanove.

Izvođač radova je "Pauer čajna", a investitor je Ministarstvo finansija Srbije Svakoga dana na izgradnji je angažovano ukupno 4.800 radnika u svim smenama i oko 540 raznih mašina.

Pored ovih, izvode se i radovi na projektima toplane, pruga u dužini od 18 kilomertara od Zemun polja i železnička stanica, hotel sa četiri zvezdice koji će imati 378 soba, kao i infrastruktura za demo i eksperimentalne letove električnih letelica za vertikalno poletanje i sletanje (evtol) sa pratećim izložbenim sadržajem vertiport/helidrom i hangar, kao i Međunarodno putničko pristanište (pristan).

Ukupna površina zona A, B i E je 290.000 kvadratnih metara bruto. Zona A je bruto površine 173.000 kvadratnih metara (m2) i u njoj će se nalaziti budući Beogradski sajam sa upravnom zgradom i sedam hala u kojima će biti izgrađeni paviljoni za zemlje učesnice. Ugovoreni rok za završetak ovih radova je 1. septembar ove godine.

Trenutno je grubo završeno pokrivanje krova na halama, dok je izrada ivičnjaka na parkinzima i saobraćajnicama završena oko 87 odsto, a izrada žardinjera za drveće na promenadi i parkinzima je završena i do sada je izvršena sadnja drveća i niskog rastinja oko 350 stabala.

Zona B je bruto površine 76.000 metara kvadratnih i to je "Tematska zona" koja će imati privremene i stalne objekte, a rok za njen završetak je 1. mart 2027.

U ovoj zoni će se nalaziti Nacionalni paviljon površine od 17.224 m2, glavni objekat površine 28.660 m2 koga čine objekti "Forum" površine oko 16,9 m2, "Moć igre" koji će se prostirati na oko 5,6 m2 i "Igrajmo zajedno" na površini od oko 5,3 m2.

U zoni B nalaziće se i objekat "Igraj za napredak" površine oko 8,3 m2, zatim "Sport za sve" koji će se prostirati na 4,18 m2, kao i dva " Privremena objekta" površine po 8,8 m2.

Zona E je površine 23.000 m2 i to je zona najboljih praksi, a to su modularni komercijalni paviljoni.

Materijali će se posle izložbe iskoristiti za izgradnju škola, vrtića i sportskih objekata. Rok za završetak ovih radova je mart 2027, a u toku su zemljani, pripremni radovi za izvođenje temeljne konstrukcije kao i radovi na izvođenju kanalizacione mreže.

Projekat linijska infrastruktura predviđa da se do kraja 2026. izgradi 12,5 kilometara (km) saobraćajnica, odnosno četvorotračnih bulevara, sa pripadajućim instalacijama i denivelisane raskrsnice na obilaznici oko Beograda koja omogućava pristup Ekspu sa obilaznice A1.

Za funkcionisanje šireg kompleksa se gradi nedostajuća infrastruktura koja uključuje instalacije za vodosnabdevanje i kanalizaciju, kao i elektro i telekomunikacione instalacije, gasovod, toplovod i hladovod.

U okvir ovih projekta spadaju i veći infrastrukturni objekti poput Glavne gasno merno regulacione stanice (GMRS), trigenerativnog postrojenja za proizvodnju toplotne i rashladne energije, kanalizaciono-crpna stanica, dve velike trafostanice i drugi manji objekti u funkciji navedenih.

Ugovoreni rok je decembar 2026. U projekat linijska infrastruktura spada i pasarela čiji je predviđeni rok izgradnje januar 2027, kao i pristan - međunarodno putničko pristanište koji treba da se završi u decembru 2026. i Infrastukturni koridor Novi Beograd-Surčin koji treba da bude gotov u avgustu 2026. Do leta 2026. godine predviđeno je da se izgradi i 7,85km saobraćajnica sa pripadajućim instalacijama, a do kraja 2026. će biti izgrađeno i preostalih 4,65 km saobraćajnica, od kojih jedna predstavlja vezu sa Pristanom, koji će takođe biti završen do kraja sledeće godine.

Kompleks projekta Ekspo stanovi , odnosno Ekspo selo gde će biti smešteni učesnici Specijalizovane izložbe Ekspo 2027 obuhvata devet građevinskih parcela od kojih su na sedam stambeni objekti sa poslovnim i komercijalnim prostorima u delovima prizemlja.

Površina kompleksa je 9,2 hektara (ha), odnosno bruto građevinska površina je 160.967,64 m2, stanova neto 80.756 m2, a lokala neto 4.653 m2. Strukture stanova su od 37 m2 do 102 m2, a parking mesta biće 1.016 garažnih i 720 na parteru. Konstrukcija svih 11 objekata u projektu Ekspo stanovi završena je krajem avgusta 2025, a rok za izgradnju objekata je jul 2026. i radovi za sada teku u skladu sa dogovorenom dinamikom.

Rok za izgradnju objekata je jul 2026, a nakon toga otpočinje opremanje objekata nameštajem i ostalom opremom, a završetak radova planiran je u četvrtom kvartalu ove godine. Projekat Nacionalni fudbalski stadion je na parceli površine 314.069 m2, a ukupna neto površina objekta je 76.135,23 m2.Tri prstena su obima od oko 720 metara koji se oslanjaju na 44 stuba visine do 40 m, dok je površina zelenih prstenova oko stadiona 5.000 kvadrata.

Stadion je predviđen za 52.000 posetilaca, planiranih lokala je 43, a predviđeno je i 3.700 parking mesta za automobile. Stadion će imati hibridnu travu, odnosno najsavremeniju podlogu kada je reč o otpornosti, ekonomičnosti i održavanju. Procene su da je na izgradnji stadiona angažovano 550 do 600 radnika dnevno i u proseku 35 do 40 mašina.

Na specijalizovanoj izložbi 2027. godine biće predstavljen leteći taksi, kao vrhunac tehnologije, nauke, saobraćaja i veštačke inteligencije.

U januaru 2026. godine potpisan je sporazum o uvođenju usluge električnih vazdušnih taksija u Srbiji koji će se predstaviti na Ekspu 2027 sa američkom kompanijom "Arčer Avijacija". Ekspo 2027 Beograd će biti pravi primer održivosti za koji se očekuje da će dalje podizati ekološku svest u Beogradu i širom Srbije.

Ekspo kompleks će funkcionisati kao prirodni filter, obrađujući više od 80 odsto kišnice, koja će se ulivati u podzemne tokove odakle se Beograd snabdeva vodom. Kako bismo se zaštitili od mogućih negativnih efekata, poput poplava koje su pogodile našu zemlju 2014. godine, podignut je nivo terena šire zone Ekspa za oko četiri metra.

Svi nepristupačni krovovi biće prekriveni lokalnim vrstama zelenila u sistemu koji ne zahteva dodatno navodnjavanje, čime se postiže smanjenje sunčevog toplotnog zračenja za 20 odsto i smanjenje temperature mikroklime za četiri stepena Celzijusa. Uvode se najnoviji modeli ekološki prihvatljivih vidova transporta koji ne zagađuju životnu sredinu.

Zona najboljih praksi i komercijalnih sadržaja biće izgrađena od drveta poreklom iz Srbije, uz angažovanje domaćih firmi, a nakon završetka izložbe, ova zona će biti rasklopljena i materijal će biti demontiran i ponovo iskorišćen za potrebe obrazovnih ustanova i fiskulturnih sala, piše Tanjug.

To znači da će oko četvrtina Ekspo kompleksa biti dizajnirana kao modularna konstrukcija, koja će posle izložbe biti prenamenjena za izgradnju škola i vrtića.

Svi ovi elementi doprinose višem cilju da Ekspo Beograd 2027 bude karbonski neutralan i da služi kao inspiracija za buduće održive projekte. U toku je i upoznavanje celog sveta sa zvaničnim maskotama Ekspo 2027 - šarmantnim likovima dečaka i devojčice koji simbolizuju tradicionalne i moderne aspekte Srbije. Građani su izabrali da se maskote zovu Rastko i Milica.

