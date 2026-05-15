Ministar je naglasio da će efekti predstojeće specijalizovane izložbe Ekspo 2027 biti dalekosežni i da će se direktno odraziti na turizam, hotelijerski sektor, uslužne delatnosti i građevinsku industriju.

"Planiramo da uložimo 17,5 milijardi evra u infrastrukturu - od auto-puteva i energetike do zdravstva, sporta i kulture. To nije samo ulaganje u objekte, već u ukupno bogatstvo Srbije i kvalitet života naših građana. Svi ovi projekti doprinose rastu BDP-a i stvaraju novu vrednost", istakao je Mali na samitu koji organizuje Euronews Srbija.

Govoreći o stubovima makroekonomske politike, Mali je istakao da se rast Srbije temelji na povećanju izvoza, ali i snažnoj domaćoj potrošnji.

"Naša strategija je jasna - plate, minimalna zarada i penzije rastu iznad nivoa inflacije. To je jedan od ključnih faktora rasta. Za razliku od nekih velikih ekonomija, poput Nemačke, koja beleži sporiji rast jer nije primenila ovakav model, Srbija uspeva da održi visoku stopu privredne aktivnosti", objasnio je ministar.

Ministar je naveo da su investicije u infrastrukturu učinile Srbiju izuzetno atraktivnom za strane direktne investicije. Posebno je naglasio da kompanije koje dolaze u Srbiju gotovo celokupnu svoju proizvodnju (90-100 odsto) plasiraju u izvoz, što dodatno jača ekonomsku poziciju zemlje.

"Ovu politiku su potvrdili i MMF i najvažnije svetske rejting agencije. Njihova verifikacija naših rezultata je najobjektivniji dokaz da vodimo odgovornu i responzivnu ekonomsku politiku koja donosi konkretne rezultate", zaključio je on.

