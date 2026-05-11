"Ugovor o učešću SAD je danas potpisan u Beogradu, što za nas ima veliki značaj, jer će SAD kao zemlja koja je lider u nauci i tehnologiji dati važan doprinos ovoj izložbi, koja je velika razvojna šansa za našu zemlju", objavio je ministar Mali na Instagramu.

On je dodao da potvrda učešća Sjedinjenih Američkih Država predstavlja veliko priznanje za Srbiju i prilika da se svetu predstavimo na najbolji način, kao uspešna zemlja spremna da dodatno razvija partnerstva i jača svoju ekonomsku poziciju.

"Ugovor o učešću SAD je potpisala podsekretarka za javnu diplomatiju američkog Stejt departmenta Sara Rodžers, kojoj sam nakon ceremonije imao priliku da pokažem pogled na ceo grad sa vidikovca na vrhu Kule Beograd. Radujemo se dolasku celog sveta u Beograd naredne godine", napisao je on.

