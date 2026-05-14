Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas radove na gradilištu međunarodne specijalizovane izložbe EXPO 2027 u Surčinu, gde je sa članovima Vlade i rukovodstvom projekta razgovarao o dinamici radova, izgradnji nacionalnog stadiona i pripremama za otvaranje manifestacije planirano za 15. maj 2027. godine.

Obilazak gradilišta sa ministrima i rukovodstvom EXPO projekta

Vučić je gradilište obišao zajedno sa prvim potpredsednikom Vlade i ministrom finansija Sinišom Malim, ministarkom unutrašnje i spoljne trgovine i komesarkom za EXPO 2027 Jagodom Lazarević, gradskim menadžerom Grada Beograda Miroslavom Čučkovićem i generalnim direktorom kompanije „EXPO 2027“ Danilom Jerinićem.

Predsednik Srbije poručio je da će ovaj projekat „promeniti lice Srbije“ i dodatno podići BDP zemlje.

„Stadion će izgledati veličanstveno“

Govoreći o radovima na nacionalnom stadionu, Vučić je rekao da napreduje izgradnja i južne i severne tribine.

"Što se stadiona tiče, napreduju i južna i severna tribina. Izgledaće veličanstveno. Iako je fudbalski stadion, to će biti i najlepši objekat za koncerte u jugoistočnom delu Evrope" - rekao je Vučić.

On je istakao da se sve radi po najvišim standardima i da će objekat garantovati punu bezbednost posetilaca.

"To će biti najlepši objekat za koncerte u ovom delu Evrope, nije samo fudbalski stadion. Kada imate koncert ne možete da se pentrate na tribine i da trčite 300 stepenika, nego imate izlaze dole koje možete da koristite i u najkraćem roku da ga napustite. Radili smo po najvišim standardima, najbezbednije. Sva sedeća mesta su pokrivena, može da pada kiša, sneg, šta hoćete. Gledaoci će uvek da budu na suvom i toplom" - rekao je predsednik Srbije.

„Beograd postaje svet“

Vučić je tokom obilaska rekao da će EXPO značajno promeniti ovaj deo grada i doprineti širenju Beograda ka takozvanom „donjem Sremu“.

"Lokacija je neverovatna, na magistrali Surčin-Beograd. Beograd će da se širi na ovu stranu, takozvani donji Srem. Imamo na desetine potvrđenih dolazaka predsednika i premijera. Beograd postaje svet" - istakao je Vučić.

Prethodnih dana potpisan je i ugovor o učešću SAD na izložbi, što se ocenjuje kao važan diplomatski i ekonomski uspeh.

„Nažalost, većinom su strani radnici“

Predsednik Srbije osvrnuo se i na broj radnika angažovanih na projektu.

"Nažalost, većinom su strani radnici. Ne zato što ne bismo hteli da budu srpski radnici, već zato što ih nema" - rekao je Vučić.

Prema ranijim podacima, na gradilištu je svakodnevno angažovano oko 4.000 radnika.

EXPO 2027 od maja do avgusta

Specijalizovana izložba EXPO 2027 biće održana u Beogradu od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine pod temom „Igra(j) za čovečanstvo – sport i muzika za sve“.

Generalni direktor preduzeća „EXPO 2027 Beograd“ Danilo Jerinić ranije je izjavio da je učešće na manifestaciji do sada potvrdilo 138 zemalja.

Radovi na kompleksu zvanično su počeli 5. avgusta 2023. godine, dok se završetak očekuje tokom jeseni 2026. godine.

