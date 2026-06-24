Šeik kupio Berluskonijevo imanje iz snova - prostire se na 60 hektara i ima tajni izlaz na plažu

Kompanija Fininvest, u vlasništvu porodice Berluskoni, potvrdila je da je čuvena Vila Čertoza prodata katarskom šeiku Hamadu bin Jasimu bin Džaber Al Taniju, bivšem premijeru Katara.

Imanje kod Porto Rotonda na severoistoku Sardinije kupila je kompanija Konstelasion, koja posluje u okviru katarske kraljevske porodice. Iako cena nije zvanično saopštena, italijanski mediji procenjuju da vrednost vile iznosi oko 500 miliona evra.

Jedno od najpoznatijih privatnih imanja u Evropi

Vila Čertoza decenijama je važila za jedno od najpoznatijih privatnih imanja u Evropi. Kompleks se prostire na više od 60 hektara, a prema pisanju medija, za kupovinu je ranije bio zainteresovan i sultan od Bruneja.

Satelitski snimci pokazuju da se u okviru kompleksa nalazi i amfiteatar, dok je Berluskoni svojevremeno izgradio i veliki veštački vulkan za potrebe jedne zabave.

Tajni tunel vodi direktno do plaže

Jedan od najzanimljivijih detalja vile jeste podzemni tunel za bekstvo koji vodi do plaže i omogućava brz izlazak sa imanja u slučaju potrebe.

Vila Čertoza nije bila glavno mesto održavanja čuvenih Berluskonijevih „bunga bunga“ zabava, koje su se uglavnom organizovale u njegovoj rezidenciji u mestu Arkore, nedaleko od Milana.

Prodajom ovog imanja završava se jedno poglavlje u istoriji jedne od najpoznatijih privatnih rezidencija u Italiji.

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