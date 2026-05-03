"Suva voda" je zanimljiva supstanca koja, uprkos nazivu, nije novo agregatno stanje, već pametno rešenje iz oblasti nauke o materijalima. Sastoji se od čak 95% obične vode, ali izgleda kao fini beli prah, nalik šećeru u prahu ili brašnu.

Tajna "suvoće" krije se u strukturi: sitne kapljice vode obavijene su slojem modifikovanog hidrofobnog silicijum-dioksida. Pošto ovaj materijal odbija vodu, sprečava kapljice da se spoje u veću količinu tečnosti, piše Blic.

Rezultat je prah u kojem svaka čestica zadržava vodu u sebi, dok spoljašnji zaštitni sloj sprečava lepljenje i vlaženje površina ili ruku.

Ova neobična supstanca ima veliki potencijal u industriji i zaštiti životne sredine. Jedna od najvažnijih osobina je sposobnost skladištenja gasova – "suva voda" može vezati velike količine ugljen-dioksida, čak i do tri puta više nego obična voda, što je čini obećavajućim rešenjem u borbi protiv efekta staklene bašte.

Takođe se koristi u kozmetičkoj i farmaceutskoj industriji, gde omogućava pravljenje dugotrajnih emulzija i prahova.

