Tokom sastanka predstavnici avio-industrije zatražili su veću fleksibilnost u primeni sistema, odnosno mogućnost da se na najopterećenijim graničnim prelazima privremeno ublaže biometrijske provere tokom letnje sezone.

Evropska komisija nije prihvatila taj predlog, uz obrazloženje da bi različita pravila na pojedinim graničnim prelazima narušila jedinstvenu primenu EES-a u šengenskom prostoru i mogla da izazovu dodatne probleme za putnike, objavila je Nacionalna asocijacija turističkih agencija Srbije (YUTA) na svom Instagram nalogu.

IATA je saopštila da putnici imaju kašnjenja i propuštene veze u Portugalu, Španiji, Italiji, Grčkoj i Belgiji, dok je Ryanair prošle nedelje upozorio na velike gužve na aerodromima, uključujući popularne turističke destinacije Alikante, Malagu i Palmu. Zvaničnici EU kažu da je nemoguće da sistem bude otvoren u nekim zemljama, a u drugim ne.

Prema pisanju Financial Times-a, EU razmatra odlaganje uvođenja sistema ETIAS. Međutim, na zvaničnom ETIAS portalu i dalje stoji da bi sistem trebalo da počne sa radom u poslednjem kvartalu 2026. godine, uz napomenu da će konačan datum biti objavljen nekoliko meseci unapred.

Evropska komisija saopštila je da je od početka pune primene EES-a registrovano oko 110 miliona ulazaka i izlazaka, dok je više od 44.500 osoba sprečeno da ponovo uđe u šengenski prostor zbog prekoračenja dozvoljenog boravka ili korišćenja lažnih putnih isprava. Ocenjuju da ovi podaci pokazuju prve bezbednosne koristi novog sistema.

Istovremeno, Komisija priznaje da je na oko 20 graničnih prelaza zabeleženo značajno duže čekanje putnika, ali navodi da se EES primenjuje na približno 1.500 graničnih prelaza i da se na većini njih odvija bez većih problema.

Za putnike iz Srbije to znači da se pravila za ulazak u zemlje šengenskog prostora ne menjaju, kao i da i dalje treba računati na mogućnost dužeg zadržavanja na pojedinim graničnim prelazima i aerodromima, naročito tokom letnje sezone.

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