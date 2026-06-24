Najčešća debata među vozačima svakog leta je: da li je bolje spustiti prozore ili uključiti klima uređaj da bi se uštedelo gorivo?
U debati nema pobednika, jer ne postoji univerzalna formula koja se primenjuje na sve situacije.
Ono što je sigurno jeste da oba sistema utiču na potrošnju, ali na različite načine.
Klima uređaj koristi energiju iz motora za rad, što povećava potrošnju goriva. S druge strane, otvaranje prozora ne zahteva dodatnu energiju, ali menja protok vazduha oko automobila i stvara veći otpor pri vožnji, posebno pri većim brzinama. Zato je ključno razumeti kada koji koristiti.
Otvorite prozor u gradu
U gradskoj vožnji, gde su brzine obično niske, uglavnom ispod 50 km/h, otvaranje prozora ima minimalan uticaj na aerodinamiku.
Pošto korišćenje klima uređaja više opterećuje motor i dodatnu potrošnju, u gradu je spuštanje prozora obično efikasnija opcija, pod uslovom da temperatura to dozvoljava.
Pored toga, na kratkim putovanjima, klima uređaj često nema vremena ni da dovoljno ohladi kabinu.
Situacija se potpuno menja kada vozite autoputevima ili brzim putevima, brzinama iznad 90 km/h.
Otvaranje prozora tada stvara osećaj "nevidljive kočnice", jer vazduh ulazi u kabinu i stvara turbulenciju koja usporava automobil.
Ovo primorava motor da radi više kako bi održao brzinu, povećavajući potrošnju. U takvim uslovima, klima uređaj je efikasniji od vožnje sa otvorenim prozorima. Zato se preporučuje vožnja sa zatvorenim prozorima i korišćenje klima uređaja na umerenom nivou na dužim putovanjima.
Dakle, umesto izbora jednog ili drugog sistema, ključ je njihova efikasna kombinacija. Ne radi se o izboru jednog ili drugog, već o njihovom korišćenju u pravo vreme.
Pitanje svih pitanja ima jasan, ali ne i jedinstven odgovor. U gradu i pri maloj brzini - otvoreni prozori. Na putu i pri velikoj brzini - klima uređaj. Pitanje svih pitanja ima jasan, ali ne i jedinstven odgovor. U gradu i pri maloj brzini - otvoreni prozori. Na putu i pri velikoj brzini - klima uređaj, piše Jutarnji.hr/Autoklub
U svakom slučaju, to nije konačan izbor, već stvar adaptacije i razumevanja kako svaki sistem funkcioniše, piše Elpais.
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