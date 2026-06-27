Kod nas je svako malo na snazi takozvani crveni alarm zbog temperatura koje su oko 40 stepeni, a ljudima se savetuje kako da se zaštite od velikih vrućina i jakog sunca, piše Autoblog.

Ipak, šta je s automobilom? Dok je većina svesna da se za vozilo treba pobrinuti zimi zbog niskih temperatura, automobil zapravo teže podnosi visoke temperature. To pokazuje i statistika autoklubova – britanski RAC beleži od 20 do 30% više intervencija za vreme toplotnih udara, a i u hrvatskom HAK-u kažu da je letnja sezona značajno intenzivnija nego zimska. Auto Klub naveo je najčešće probleme na vozilu izazvane zbog vrućina.

Najviše, ne biste verovali, stradaju akumulatori. Oni su posebno izloženi riziku leti jer nemaju hlađenje, a uz visoke spoljne temperature dodatno se zagrevaju punjenjem i pražnjenjem – tada elektrolit u akumulatoru može da ispari što će ostaviti elektrode izloženim i ubrzati proces stvaranja naslaga.

Pritom se leti koristi puno električnih potrošača, ali i drugih uređaja, poput klime, zbog čega alternator može biti opterećen do niova da prestane da puni akumulator.

Gume

Prve na udaru s užarenim asfaltom su gume, koje su samim tim i najizloženije leti. Naročito prilikom dužih putovanja, kao što je odlazak na godišnji odmor, kada izbace postojeće probleme u prvi plan. Ako je guma stara, visoke temperature ozbiljno prete njenom fizičkom raspadanju, naročito ako je nepropisno napumpana.

Većina eksplozija guma događa se upravo u letnjim mesecima, a neispravan pritisak uzrokuje preterano trošenje, ali i dodatno zagrevanje guma.

Rashladna tečnost

Rashladna tečnost motora ključna je za njegovo hlađenje, a motor bez vode može, baš poput čoveka, doslovno umreti na visokim temperaturama. Pritom, nisu uzrok duga putovanja – motor će se pre pregrejati dok stoji u gužvi i radi na leru uz visoku temperaturu spoljnog vazduha nego u vožnji. Još je gore ako je rashladni sistem porozan, pa rashladna tečnost negde curi.

Motorno ulje

Visoke temperature su te koje kvalitativno uništavaju i degradiraju ulje bilo da je reč o pregrevanju motora ili bržoj vožnji auto-putem kada se ulje više greje. Na visokim temperaturama opterećeni su i svi drugi sklopovi poput kočnica, kvačila i elektronike, a čak je i gorivo ređe i brže vetri, pa može porasti i potrošnja.Boja, lak, plastika, sedišta...

Direktno i jako UV zračenje deluje na lakirane limene površine jednako kao i na vašu kožu – isušuje lak i zagreva ga što može uzrokovati njegovo pucanje. Uz to, izbeljuje boje, a isto se događa u unutrašnjosti automobila gde temperatura dodatno raste.UV zraci uništavaju boje, naročito na tamnim kao i osetljivim materijalima poput kože, pa mogu uzrokovati sušenje i pucanje plastike. Zato je korisno imati presvlake na sedištima, a najbolje je automobil leti parkirati u hladu. Najkorisnija stvar koju možete da kupite je običan štitnik za sunce kojim ćete zakloniti vetrobran od direktnih zraka. Gde možete, ostavite i malo odškrinute prozore – to može znatno da spreči zagrevanje kabine vozila.

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