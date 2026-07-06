Napomenuo je da će, ipak, konačna ocena moći da se da tek nakon završetka žetve i skladištenja useva.

"Prinos pšenice biće oko 3,8 miliona tona i to je zaista veliki prinos. Naša potrošnja iznosi oko 1.200.000, 1.300.000 tona. Verovatno ćemo imati višak robnih rezervi, negde oko dva miliona tone pšenice za izvoz", rekao je Prostran za Tanjug dodajući da je reč o visokokvalitetnoj pšenici.

On smatra da će proizvođači biti nezadovoljni cenom pšenice imajući u vidu da problem cene datira još iz 2001. kada je država ukinula garantovanu cenu pšenice.

"Država treba da bude zadovoljna, jer će ovogodišnja proizvodnja u poljoprivredi imati uticaj na bruto domaći proizvod", rekao je Prostran.

Prema njegovim rečima, sve veći broj poljoprivrednika osigurava svoje useve, a u tome im pomaže i država.

Prostran podseća i da su ulaganja u useve bila skromna zbog visoke cene nafte i mineralnih đubriva.

"Prvo polugodište je dalo dobre rezultate pre svega kada su u pitanju strna žita, koja su posejana prošle jeseni. Poljoprivredni proizvođači su poslušali svoju savest i predloge stručnjaka, da zbog klimatskih promena što više seju u jesen. Ono što se seje na jesen, zbog zimske vlage ipak donosi svoj rod. Imamo strna žita, a pored pšenice, tu su ječam, raž, ovas, pre toga i uljana repica", rekao je Prostran.

On je istakao da su dobar rod, pored ratarskih kultura, dale i voćarske.

"One sada više stvaraju brigu kod samih proizvođača: kako prodati i kome", kaže agroanalitičar.

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