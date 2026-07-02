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Poklanjaju kuću i daju siguran posao - ljudi iz celog sveta jure ovu priliku, ali postoji jedan uslov

Dok se veliki evropski gradovi suočavaju sa rastom cena nekretnina i sve većim problemima sa stanovanjem, jedno malo selo u Španiji nudi potpuno drugačiji model života. 

Autor:  Nina Stojanović
02.07.2026.11:52
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Poklanjaju kuću i daju siguran posao - ljudi iz celog sveta jure ovu priliku, ali postoji jedan uslov
Foto: Shutterstock / Iryna Shpulak
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U mestu Areniljas, koje ima svega četrdesetak stanovnika, lokalne vlasti pokrenule su program kojim pokušavaju da privuku nove porodice i zaustave depopulaciju.

Besplatna kuća i posao za nove stanovnike

Početkom 2026. godine selo Areniljas, u španskoj provinciji Sorija, predstavilo je program koji budućim stanovnicima nudi kompletan paket za novi početak.

On uključuje:

  • potpuno renoviranu kuću bez plaćanja zakupnine;
  • stalan posao za jednog člana domaćinstva na održavanju opštinskih objekata;
  • mogućnost preuzimanja vođenja lokalnog bara, koji predstavlja centar društvenog života sela.

Areniljas se nalazi na oko dva sata vožnje od mora, okružen prirodom i mirnim okruženjem, a cilj programa nije samo privlačenje novih stanovnika, već očuvanje života u selu.

Postoji jedan važan uslov

Iako ponuda zvuči veoma primamljivo, lokalne vlasti imaju jasan zahtev – porodice koje budu izabrane moraju trajno da se dosele i postanu deo zajednice.

Ideja je da nove porodice doprinesu opstanku sela kroz veći broj dece u školama, veću potrošnju u lokalnim prodavnicama i očuvanje javnih usluga koje bi, bez dovoljno stanovnika, mogle da budu ugašene.

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Interesovanje iz celog sveta

Da ovakve inicijative izazivaju veliku pažnju potvrđuje i činjenica da je za svega nekoliko dana stiglo više od 100 prijava iz različitih zemalja sveta.

Stručnjaci ocenjuju da ovakvi programi postaju sve češći u evropskim regionima pogođenim depopulacijom i iseljavanjem stanovništva.

Fenomen "Prazne Španije"

Areniljas nije jedino mesto koje pokušava da privuče nove stanovnike.

Španija se godinama suočava sa fenomenom poznatim kao "Prazna Španija", kojim se opisuje ubrzano pražnjenje ruralnih područja i odlazak stanovništva u velike gradove.

Slične mere prethodnih godina primenjivale su i pojedine opštine u Italiji, Hrvatskoj i Portugaliji, nudeći kuće za simboličan iznos ili finansijske podsticaje za doseljavanje.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da dugoročan uspeh ovakvih programa zavisi i od razvoja infrastrukture, kvalitetne internet mreže, zdravstvenih usluga i mogućnosti za zapošljavanje.

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Život selo Španija

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