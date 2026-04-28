Dana 1. septembra Tim Kuk će se povući sa funkcije izvršnog direktora Apple nakon nešto više od 15 godina na toj poziciji. Nekoliko meseci pre konačnog odlaska, tokom jednog govora osvrnuo se na svoju prvu veliku grešku tokom mandata.

Ona je povezana sa objavljivanjem Apple Maps aplikacije 2012. godine, mobilne navigacije koja je trebalo da bude alternativa, na primer, Google Maps. Međutim, njen debi bio je veliki promašaj, piše Blic.

Korisnici su kritikovali aplikaciju zbog nepreglednog interfejsa, kao i brojnih grešaka u označavanju mapa, pogrešnih uputstava za vožnju i netačnog prikaza lokacije korisnika. Kuk je tada javno priznao grešku i podstakao korisnike da koriste konkurentska rešenja za mobilnu navigaciju.

Debakl Apple Maps izazvao je značajne promene u rukovodstvu Apple. Stiv Forstal, šef softvera, podneo je ostavku, iako izgleda da su mu kasnije greške oproštene. Forstal je prisustvovao događaju povodom 50. godišnjice Apple, održanom 13. marta ove godine.

