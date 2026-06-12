Detalj koji svi zanemaruju usporava punjenje telefona i rešava se za minut

U tim trenucima većina odmah posumnja da je baterija oslabila, da je punjač dotrajao ili da je vreme za kupovinu novog uređaja. Međutim, stručnjaci upozoravaju da se problem često krije na mestu na koje retko ko obraća pažnju.

Telefon može podržavati najmodernije tehnologije brzog punjenja, a punjač imati dovoljno snage, ali jedan mali dodatak između njih može potpuno da uspori ceo proces.

Reč je o USB-C kablu.

Zašto se telefon puni sporije nego ranije?

Na prvi pogled svi USB-C kablovi izgledaju gotovo identično. Zbog toga većina korisnika pretpostavlja da među njima nema velike razlike.

Ipak, stručnjaci ističu da upravo tu nastaje problem, piše Ona.

Iako je USB-C zamišljen kao univerzalni standard za punjenje i prenos podataka, nisu svi kablovi napravljeni sa istim mogućnostima. Neki mogu da prenose znatno više energije od drugih, a razlika se direktno odražava na brzinu punjenja.

Kabl može biti najslabija karika

Čak i kada koristite originalni punjač i telefon koji podržava brzo punjenje, kabl može ograničiti maksimalnu snagu. Većina standardnih USB-C kablova podržava struju do 3 ampera, što omogućava prenos snage do oko 60 vati.

To je sasvim dovoljno za osnovno punjenje, ali moderni telefoni, tableti i laptopovi često podržavaju punjenje od 100 W, 120 W pa čak i 240 W. U takvim slučajevima potreban je kvalitetniji kabl koji može da prenese veću količinu energije bez gubitaka.

Šta je e-marker čip i zašto je toliko važan?

Jedan od najvažnijih detalja kod modernih USB-C kablova jeste takozvani e-marker čip.

To je mali elektronski čip ugrađen u kabl koji komunicira sa uređajem i punjačem. Njegova uloga je da potvrdi koliko energije kabl može bezbedno da prenese.

Ako tog čipa nema, telefon i punjač iz bezbednosnih razloga neće dozvoliti maksimalnu brzinu punjenja, čak ni kada je tehnički podržavaju.

Drugim rečima, uređaj "igra na sigurno" i automatski smanjuje snagu kako bi sprečio pregrevanje i eventualna oštećenja.

Nisu svi USB-C kablovi isti

Dodatnu zabunu stvara činjenica da pojedini USB-C kablovi služe isključivo za punjenje, dok drugi omogućavaju i brz prenos podataka. Postoje modeli koji podržavaju samo USB 2.0 standard, dok napredniji kablovi mogu višestruko brže da prenose fotografije, video-snimke i druge fajlove.

Kvalitet materijala takođe igra veliku ulogu. Kablovi sa tanjim provodnicima imaju veći električni otpor, zbog čega dolazi do sporijeg punjenja i većeg zagrevanja tokom korišćenja.

Ako primetite da se kabl neuobičajeno greje ili da se baterija puni znatno sporije nego ranije, moguće je da upravo on predstavlja uzrok problema.

Kako da proverite da li je kabl krivac?

Najjednostavniji test jeste da koristite drugi USB-C kabl sa istim punjačem i telefonom. Ako se brzina punjenja odmah poveća, vrlo verovatno ste pronašli uzrok problema.

Na tržištu postoje i posebni USB-C merači snage koji pokazuju koliko energije zaista prolazi kroz kabl tokom punjenja. Stručnjaci ističu da originalni kablovi koje proizvođači isporučuju uz uređaje uglavnom pružaju najbolje performanse, dok pojedini jeftiniji modeli mogu značajno da ograniče brzinu punjenja.

Na šta treba obratiti pažnju pri kupovini novog kabla?

Pre kupovine novog USB-C kabla dobro proverite njegove specifikacije.

Oznake poput:

USB-PD 100W

USB-PD 240W

5A e-marked

pokazuju da kabl podržava brzo punjenje velikom snagom.

Važna je i njegova dužina. Što je kabl duži, veći su energetski gubici tokom prenosa struje. Zbog toga kraći i kvalitetniji modeli često pružaju bolje rezultate.

Mala promena koja može napraviti veliku razliku

Kada telefon počne sporije da se puni, većina ljudi odmah pomisli da je vreme za novu bateriju ili servis. Međutim, problem ponekad nema nikakve veze sa samim uređajem.

Jedan neadekvatan USB-C kabl može produžiti punjenje za desetine minuta, pa čak i sate. Zato pre nego što okrivite bateriju ili punjač, proverite upravo deo opreme kojem obično posvećujemo najmanje pažnje. Možda se rešenje krije u kablu koji košta mnogo manje nego što ste očekivali.

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