EUR EUR 117,03 117,38din 117,73
USD USD 101,13 101,43din 101,74
CAD CAD 72,36 72,57din 72,79
AUD AUD 71,15 71,36din 71,57
GBP GBP 135,57 135,98din 136,39
CHF CHF 127,07 127,45din 127,83
KURSNA LISTA

Biz Lifestyle

Detalj koji svi zanemaruju usporava punjenje telefona i rešava se za minut

Gotovo da ne postoji osoba koja se makar jednom nije iznervirala dok gleda kako se procenat baterije na telefonu povećava sporije nego inače. 

Autor:  Stanko Stamenković
12.06.2026.13:10
0
Detalj koji svi zanemaruju usporava punjenje telefona i rešava se za minut
Foto: Shutterstock
Paštetu sa lica pralo je more - kako se letovalo 80-tih
Foto: dilyaz/shutterstock
 Paštetu sa lica pralo je more - kako se letovalo 80-tih
Prethodna vest
Vučić se sastao sa ministrom spoljnih poslova Grčke Gerapetritisom - "Veliki potencijal za snažnije partnerstvo"
Foto:buducnostsrbijeav/instagram/printscreen
 Vučić se sastao sa ministrom spoljnih poslova Grčke Gerapetritisom - "Veliki potencijal za snažnije partnerstvo"
Sledeća vest

U tim trenucima većina odmah posumnja da je baterija oslabila, da je punjač dotrajao ili da je vreme za kupovinu novog uređaja. Međutim, stručnjaci upozoravaju da se problem često krije na mestu na koje retko ko obraća pažnju.

Telefon može podržavati najmodernije tehnologije brzog punjenja, a punjač imati dovoljno snage, ali jedan mali dodatak između njih može potpuno da uspori ceo proces.

Reč je o USB-C kablu.

Zašto se telefon puni sporije nego ranije?

Na prvi pogled svi USB-C kablovi izgledaju gotovo identično. Zbog toga većina korisnika pretpostavlja da među njima nema velike razlike.

Ipak, stručnjaci ističu da upravo tu nastaje problem, piše Ona.

Iako je USB-C zamišljen kao univerzalni standard za punjenje i prenos podataka, nisu svi kablovi napravljeni sa istim mogućnostima. Neki mogu da prenose znatno više energije od drugih, a razlika se direktno odražava na brzinu punjenja.

Kabl može biti najslabija karika

Čak i kada koristite originalni punjač i telefon koji podržava brzo punjenje, kabl može ograničiti maksimalnu snagu. Većina standardnih USB-C kablova podržava struju do 3 ampera, što omogućava prenos snage do oko 60 vati.

To je sasvim dovoljno za osnovno punjenje, ali moderni telefoni, tableti i laptopovi često podržavaju punjenje od 100 W, 120 W pa čak i 240 W. U takvim slučajevima potreban je kvalitetniji kabl koji može da prenese veću količinu energije bez gubitaka.

Šta je e-marker čip i zašto je toliko važan?

Jedan od najvažnijih detalja kod modernih USB-C kablova jeste takozvani e-marker čip.

To je mali elektronski čip ugrađen u kabl koji komunicira sa uređajem i punjačem. Njegova uloga je da potvrdi koliko energije kabl može bezbedno da prenese.

Ako tog čipa nema, telefon i punjač iz bezbednosnih razloga neće dozvoliti maksimalnu brzinu punjenja, čak ni kada je tehnički podržavaju.

Drugim rečima, uređaj "igra na sigurno" i automatski smanjuje snagu kako bi sprečio pregrevanje i eventualna oštećenja.

Nisu svi USB-C kablovi isti

Dodatnu zabunu stvara činjenica da pojedini USB-C kablovi služe isključivo za punjenje, dok drugi omogućavaju i brz prenos podataka. Postoje modeli koji podržavaju samo USB 2.0 standard, dok napredniji kablovi mogu višestruko brže da prenose fotografije, video-snimke i druge fajlove.

Kvalitet materijala takođe igra veliku ulogu. Kablovi sa tanjim provodnicima imaju veći električni otpor, zbog čega dolazi do sporijeg punjenja i većeg zagrevanja tokom korišćenja.

Ako primetite da se kabl neuobičajeno greje ili da se baterija puni znatno sporije nego ranije, moguće je da upravo on predstavlja uzrok problema.

Kako da proverite da li je kabl krivac?

Najjednostavniji test jeste da koristite drugi USB-C kabl sa istim punjačem i telefonom. Ako se brzina punjenja odmah poveća, vrlo verovatno ste pronašli uzrok problema.

Na tržištu postoje i posebni USB-C merači snage koji pokazuju koliko energije zaista prolazi kroz kabl tokom punjenja. Stručnjaci ističu da originalni kablovi koje proizvođači isporučuju uz uređaje uglavnom pružaju najbolje performanse, dok pojedini jeftiniji modeli mogu značajno da ograniče brzinu punjenja.

Na šta treba obratiti pažnju pri kupovini novog kabla?

Pre kupovine novog USB-C kabla dobro proverite njegove specifikacije.

Oznake poput:

  • USB-PD 100W
  • USB-PD 240W
  • 5A e-marked

pokazuju da kabl podržava brzo punjenje velikom snagom.

Važna je i njegova dužina. Što je kabl duži, veći su energetski gubici tokom prenosa struje. Zbog toga kraći i kvalitetniji modeli često pružaju bolje rezultate.

Mala promena koja može napraviti veliku razliku

Kada telefon počne sporije da se puni, većina ljudi odmah pomisli da je vreme za novu bateriju ili servis. Međutim, problem ponekad nema nikakve veze sa samim uređajem.

Jedan neadekvatan USB-C kabl može produžiti punjenje za desetine minuta, pa čak i sate. Zato pre nego što okrivite bateriju ili punjač, proverite upravo deo opreme kojem obično posvećujemo najmanje pažnje. Možda se rešenje krije u kablu koji košta mnogo manje nego što ste očekivali.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Expo

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici.

 

mobilni telefoni punjač baterija kabl za punjenje

Povezane vesti

Kraj problema sa nestabilnom strujom - švajcarski projekat privukao pažnju čitavog sveta 
FOTO: Pixabay

Kraj problema sa nestabilnom strujom - švajcarski projekat privukao pažnju čitavog sveta 

14:08 | 0
Ruska varijanta - predstavili su telefon bez androida i gugl servisa
Foto: https://www.aq.ru/

Ruska varijanta - predstavili su telefon bez androida i gugl servisa

13:35 | 0
Vozači masovno greše - čuvajte se bežičnog punjenja telefona u automobilu
Foto: Monika Wisniewska/Shutterstock

Vozači masovno greše - čuvajte se bežičnog punjenja telefona u automobilu

09:10 | 0
Stari telefoni gube Vocap - stiže velika tehnološka promena
Foto: Tatiana Diuvbanova/Shutterstock

Stari telefoni gube Vocap - stiže velika tehnološka promena

10:40 | 0
Zastrašujuće lako - napravio je nuklearnu bateriju u kućnoj radinosti (VIDEO)
Foto: Youtube printscreen/Double M Innovations

Zastrašujuće lako - napravio je nuklearnu bateriju u kućnoj radinosti (VIDEO)

13:56 | 0
Komentari (0)

Biz Lifestyle

Prvi put ove godine na Svetskom prvenstvu nastupaju dvojica fudbalera milijardera 
Foto:Djem / Shutterstock.com

Prvi put ove godine na Svetskom prvenstvu nastupaju dvojica fudbalera milijardera 

14:09 Biz Lifestyle
Kilogram ove pečurke skuplji je od mesa - berači otkrili gde je najčešće možete pronaći
Foto: Shutterstock | Shutterstock/Malkanthi75

Kilogram ove pečurke skuplji je od mesa - berači otkrili gde je najčešće možete pronaći

14:00 Biz Lifestyle
Paštetu sa lica pralo je more - kako se letovalo 80-tih
Foto: dilyaz/shutterstock

Paštetu sa lica pralo je more - kako se letovalo 80-tih

12:54 Biz Lifestyle
Šampion sveta postaje i milioner - koliko će zaraditi reprezentacija koja osvoji Svetsko prvenstvo
Foto: Freer/Shutterstock

Šampion sveta postaje i milioner - koliko će zaraditi reprezentacija koja osvoji Svetsko prvenstvo

12:24 Biz Lifestyle
Ime mu je Maekstro - ultraluksuzni kineski automobil ima mini-bioskop (VIDEO)
Foto: Youtube printscreen/ Power Torque

Ime mu je Maekstro - ultraluksuzni kineski automobil ima mini-bioskop (VIDEO)

12:17 Biz Lifestyle
Istorijski rekord - Honda povlači više od milion vozila
Foto: Colin Temple / Shutterstock.com

Istorijski rekord - Honda povlači više od milion vozila

10:53 Biz Lifestyle
Novi hit u turizmu - putovanje bez pakovanja i menjanja hotela osvaja Evropu
Shutterstock

Novi hit u turizmu - putovanje bez pakovanja i menjanja hotela osvaja Evropu

09:34 Biz Lifestyle
Jeftinije nije uvek pametnije - ne kupujte polovne gume ako primetite ovih pet znakova
Freepik

Jeftinije nije uvek pametnije - ne kupujte polovne gume ako primetite ovih pet znakova

19:33 Biz Lifestyle
Počinje SP, a FIFA uvodi velike promene u transferima, šta se sve menja od 2027.
Foto: Djem/Shutterstock

Počinje SP, a FIFA uvodi velike promene u transferima, šta se sve menja od 2027.

17:31 Biz Lifestyle
Lamborgini sprema parfeme - nova luksuzna kolekcija inspirisana superautomobilima
Foto: Nzrlivez / Shutterstock.com

Lamborgini sprema parfeme - nova luksuzna kolekcija inspirisana superautomobilima

14:58 Biz Lifestyle

Najnovije

Najčitanije

13min

Expo otvara nove mogućnosti za saradnju Srbije i Češke

28min

Porodične svađe oko nasledstva - ko dobija imovinu, a ko preuzima dugove

38min

MMF upozorava - AI može pokrenuti kolaps finansijskog sistema

44min

EU menja pravila za kupovine iznad 10.000 evra

48min

Nemački automobilski gigant u problemu - otpušta 19.000 radnika 

24H

Jedno grčko letovalište osvojilo turiste iz Srbije - ležaljke se ne naplaćuju, smeštaj povoljan, kilometarska plaža

1D

Slovenac osudio Hrvatsku - "Svaki put se začudim šta žele braća Hrvati"

24H

Turisti besni - na plaži zabranili suncobrane ljudima između 10 i 65 godina

1D

Predviđen novi paket mera za penzionere - posebno usmeren na penzije do 40.000 dinara, olakšice za lekove, ostvarivanje prava 

1D

Kupcima se vraća novac i bez fiskalnog računa - povlačenje proizvoda iz prodavnica u Hrvatskoj

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,03 117,38 117,73
USD USD 101,13 101,43 101,74
CAD CAD 72,36 72,57 72,79
AUD AUD 71,15 71,36 71,57
GBP GBP 135,57 135,98 136,39
CHF CHF 127,07 127,45 127,83

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 54.931,00 €
ETH ETH 1.447,28 €
LTC LTC 37,18 €
DOT DOT 0,83 €
BCH BCH 176,73 €
LINK LINK 6,82 €
BNB BNB 523,05 €
XMR XMR 328,38 €
Powered by CoinGecko API