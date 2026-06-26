Bežično punjenje je postalo uobičajena karakteristika pametnih telefona poslednjih godina. Podržavaju ga vodeći proizvođači kao što su Epl (Apple), Samsung (Samsung) i Gugl (Google), i omogućava korisnicima da jednostavno postave svoj uređaj na podlogu za punjenje bez povezivanja kabla.

Iako je to praktično rešenje, bežično punjenje ima nekoliko važnih nedostataka. Najvažniji od njih je niža energetska efikasnost u poređenju sa tradicionalnim žičnim punjenjem.

Zašto bežično punjenje troši više energije?

Žično punjenje koristi električnu energiju direktno od punjača do uređaja, dok bežično punjenje koristi elektromagnetnu indukciju, što je prenos energije kroz magnetno polje između punjača i uređaja.

Zbog dodatnih koraka u ovom procesu, neizbežno se gubi deo energije, uglavnom u obliku toplote. Prema istraživanju koje je naveo OneZero iz 2020. godine, pametni telefon koristi oko 15 Wh energije da bi se napunio od 0 do 100 procenata putem kabla, dok je za bežično punjenje iste količine potrebno približno 21 Wh.

To predstavlja oko 40 procenata veću potrošnju energije. Testiranje koje je sproveo iFixit 2024. godine pokazalo je nešto manju razliku sa Apple-ovim MagSafe sistemom, ali je i dalje zabeležio oko 36 procenata veću potrošnju energije u poređenju sa žičnim punjenjem.

Takođe je utvrđeno da loše poravnanje uređaja na površini može dodatno značajno smanjiti efikasnost, piše Engadget. Toplota je znak gubitka energije.

Jedan od najočiglednijih pokazatelja niže efikasnosti je zagrevanje punjača i uređaja tokom rada. Bežične površine se često primetno zagrevaju, a generisana toplota je zapravo energija koja se ne koristi za punjenje baterije. Dodatni problem stvaraju zaštitne navlake koje povećavaju rastojanje između kalema u telefonu i onog u punjaču.

Veće rastojanje znači veće gubitke tokom prenosa energije.

Ukupno gledano, bežični sistemi mogu izgubiti između 20 i 30 procenata energije tokom samog prenosa, a dodatni gubici nastaju prilikom pretvaranja naizmenične struje iz električne mreže u jednosmernu struju potrebnu za punjenje uređaja.

Koji je stvarni uticaj na potrošnju?

Za pojedinačnog korisnika, razlika nije velika. Punjenje telefona tokom godine putem kabla troši približno 5,5 kWh električne energije, dok bežično punjenje povećava potrošnju na oko 7,6 kWh.

Međutim, na globalnom nivou, razlika postaje značajna. Prema podacima Konzorcijuma za bežično napajanje i Deloit Mobile Consumer Ankete UK, između 30 i 66 procenata korisnika pametnih telefona koristi bežično punjenje kod kuće, piše tportal.

Ako pretpostavimo da samo 30 procenata od približno 7,6 milijardi pametnih telefona u svetu redovno koristi bežično punjenje, godišnja višak potrošnje energije mogao bi dostići oko 4.830 GWh. To je dovoljno električne energije za napajanje stotina hiljada domova tokom cele godine.

Da li bežično punjenje može oštetiti bateriju?

Sama tehnologija nije opasna, ali povećana toplota može ubrzati habanje litijum-jonskih baterija na duži rok. Moderni pametni telefoni su opremljeni zaštitnim mehanizmima koji prate temperaturu baterije, pa kada temperatura postane previsoka, uređaj automatski usporava punjenje kako bi sprečio oštećenja ili bezbednosne probleme.

Stručnjaci preporučuju korišćenje bežičnih punjača na dobro provetrenim površinama i izbegavanje postavljanja punjača ispod ćebadi, jastuka ili drugih materijala koji zadržavaju toplotu. Jeftini punjači mogu predstavljati rizik Nisu svi bežični punjači istog kvaliteta.

Jeftinijim modelima nepoznatih proizvođača ponekad nedostaju važne bezbednosne karakteristike kao što su senzori temperature ili sistemi za detekciju stranih metalnih predmeta.

Metalni predmet između uređaja i punjača može izazvati pregrevanje. Pored toga, jača magnetna polja nekih punjača mogu uticati na određene medicinske uređaje, uključujući određene vrste pejsmejkera. Uticaj na životnu sredinu Zbog veće potrošnje energije, bežično punjenje ima veći ekološki otisak od žičnog punjenja.

Pored toga, punjači vremenom postaju elektronski otpad. Ako povećana toplota ubrza degradaciju baterije tokom godina, to bi moglo dovesti do ranije zamene uređaja, što dodatno povećava količinu elektronskog otpada.

Srećom, tehnologija punjenja napreduje. Noviji standardi poput MagSafe-a i Qi2 doneli su poboljšanja u poravnanju zavojnica i povećali efikasnost bežičnog punjenja.

Gubici energije su danas manji nego što su bili pre nekoliko godina, ali stručnjaci i dalje veruju da bežično punjenje verovatno nikada neće dostići efikasnost klasičnog kabla.

Razlog je jednostavan: žični prenos energije se odvija direktno od izvora do uređaja, dok bežično punjenje uvek uključuje dodatni korak prenosa energije putem magnetnog polja.

Kablovi nisu bez svojih nedostataka

Žično punjenje je energetski efikasnije, ali ima i svoje nedostatke. Kablovi se vremenom troše, konektori na uređajima mogu oslabiti, a promenljivi standardi često primoravaju korisnike da kupuju novu dodatnu opremu.

Međutim, kada je u pitanju brzina, efikasnost i manja potrošnja energije, žično punjenje ostaje najbolji izbor.Bežično punjenje zadržava svoju prednost prvenstveno u praktičnosti i lakoći svakodnevne upotrebe - na kraju krajeva, mnogo je kul samo postaviti pametni telefon na podlogu koja se jednostavno "klikne" na uređaj.

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