Društvena mreža u vlasništvu Mete omogućila je preuređivanje objava na profilu, tako da više nije potrebno da se sadržaj prikazuje isključivo hronološkim redomNova opcija stiže skoro godinu dana nakon što je njen dolazak najavio prvi čovek Instagrama, Adam Moseri.

Zahvaljujući ovoj funkciji, korisnici sada mogu slobodno da premeštaju objave u svojoj mreži profila, bez obzira na to kada su prvobitno objavljene ili koliko su stare.

Iz Mete kažu da su svesni da je ovo funkcionalnost koju korisnici dugo žele.

"Znamo da mnogi čekaju ovu opciju godinama, ali smo želeli da se uverimo da će ispravno funkcionisati pre nego što je objavimo svima", saopštila je kompanija.

Mogućnost uređivanja izgleda profila bila je među najčešće traženim nadogradnjama pre nekoliko godina. Istraživač aplikacija Alesandro Paluci, poznat po otkrivanju novih funkcija analizirajući programski kod, pronašao je tragove alata pod nazivom Edit Grid još 2022. godine, što je ukazivalo na to da je Instagram već tada radio na njegovom razvoju.

Kako ga koristiti

Korišćenje nove opcije je veoma jednostavno, sve što treba da uradite je da otvorite svoj profil i dugo pritisnete željenu objavu. Pored postojećih opcija za "zakačivanje" objave na vrh profila ili njeno arhiviranje, sada postoji nova opcija za uređivanje.

Nakon odabira ove opcije, otvara se poseban prikaz u kojem možete rasporediti profil prema svojim željama prevlačenjem i ispuštanjem objava.

Na ovaj način, korisnici mogu kreirati vizuelni raspored koji bolje odgovara njihovoj estetici ili strategiji prezentacije sadržaja. Važno je napomenuti da će objave koje su prethodno bile "zakačene" na vrh profila i dalje tamo ostati, piše tportal.

U režimu uređivanja mreže, one će biti označene odvojeno i neće moći da se pomeraju dok su aktivno zakačene.

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