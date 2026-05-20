Kako je navela, ostvarila je pravo na nacionalnu penziju za zasluge u kulturi, a nakon smrti muža podnela je zahtev za porodičnu penziju. Takođe je istakla da će u budućnosti moći da ostvari i pravo na sopstvenu penziju, ali da bi joj porodična penzija bila povoljnija.

Nacionalna penzija ne utiče na prava iz PIO sistema

Iz PIO fonda pojašnjavaju da nacionalna penzija, odnosno zvanično "Priznanje za vrhunski doprinos kulturi", predstavlja poseban vid doživotnog mesečnog novčanog primanja koje dodeljuje Vlada Srbije istaknutim pojedincima za izuzetne заслуге u oblasti kulture i sporta.

Kako navode, ovo pravo nije regulisano Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju i nije u nadležnosti PIO fonda.

"Ostvarivanje i korišćenje nacionalne penzije ne utiče na ostvarivanje drugih prava regulisanih Zakonom o PIO", navedeno je u odgovoru objavljenom u Glasu osiguranika, piše Blic Biznis.

Porodična penzija se ne umanjuje

To praktično znači da građani koji ostvaruju pravo na nacionalnu penziju mogu istovremeno da ostvare i pravo na porodičnu penziju, ukoliko ispunjavaju zakonske uslove, bez bojazni da će im taj iznos biti umanjen zbog nacionalnog priznanja.

