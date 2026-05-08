Uprkos prognozama analitičara da je mađarska ekonomija nakon 16 godina navodne autokratije Orbanovog Fidesa na izdisaju, NBIM je 2025. godine, osim u MOL-u, povećao vlasništvo i u još dve "perjanice" tamošnje privrede, u OTP Banci i Gedeon Richter.



U najvećoj mađarskoj i četvrtoj po veličini banci na hrvatskom tržištu, norveški fond je prošlu godinu završio sa vrednošću udela od 184,6 miliona evra, nakon što je, u odnosu na kraj 2024, stekao dodatne akcije u vrednosti od 69,4 miliona evra.



Investiciona politika fonda u OTP Banci ista je kao i u drugim bankama i kompanijama, Norvežani drže udeo manji od dva odsto i u pomenutoj banci su krajem prošle godine imali udeo od 0,67 odsto.



U akcije kompanije Gedeon Richter, najvećeg privatnog pružaoca zdravstvenih usluga u Mađarskoj, penzioni fond NBIM je prošle godine uložio 26,4 miliona evra, tako da je njihov udeo u vlasničkoj strukturi Gedeona krajem 2025. dostigao 1,5 odsto, procenjene vrednosti 102,6 miliona evra. Ukupno je NBIM u povećanje suvlasništva u pomenutim mađarskim kompanijama prošle godine uložio 121 milion evra, a u državnim obveznicama mađarske Vlade krajem 2025. imali su 270 miliona evra imovine. Nije loše interesovanje jednog od najvećih investitora na svetu za "ekonomiju na izdisaju".





Nekretnine i "obnovljivi izvori"



Prošle godine je NBIM, podsećamo, prodao akcije u kompanijama u Hrvatskoj, zadržavši samo vlasništvo u državnim obveznicama koje su plasirane na našem tržištu. Prodali su akcije Atlantic Grupe, Valamara i Adris Grupe u ukupnoj vrednosti od 18,6 miliona evra, a još uvek drže naše obveznice u vrednosti od 70 miliona evra.



I u susednoj Sloveniji Norvežani su prošle godine sproveli prilično veliko deinvestiranje. Izašli su, između ostalog, iz vlasničkih struktura farmaceutske kompanije Krka, Luke Kopar, Triglav osiguranja i slovenskog Telekoma. S druge strane, povećali su suvlasništvo u Novoj ljubljanskoj banci, čija je sada vrednost 32,5 miliona evra, dok u slovenačkim obveznicama imaju imovinu od 115 miliona evra, piše Jutarnji list.



Za razliku od Hrvatske i Slovenije, na čija tržišta nekretnina NBIM nije ulagao 2024. i 2025. godine, u Mađarskoj je norveški fond krajem prošle godine raspolagao imovinom od 78 miliona evra u nekretninama.



Zajedničko Mađarskoj, Hrvatskoj i Sloveniji, kada je reč o investicionoj politici Norvežana, jeste da još nisu privukle ulaganja NBIM-a u obnovljive izvore energije. Ipak, norveški fond je za sada suvlasnik u projektima „obnovljivih izvora” samo u šest država, dok je, na primer, u akcije kompanija ulagao u 60 država, u ukupno 7201 firmu.



Krajem prošle godine u hartijama od vrednosti kompanija NBIM je imao imovinu vrednu 1,3 biliona evra, a ukupna vrednost fonda dostigla je iznos od 1,9 biliona evra.



