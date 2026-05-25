Jermenija je član ekonomske unije koju predvodi Rusija i u velikoj meri zavisi od ruske energije, ali poslednjih godina teži dubljim vezama sa Evropskom unijom, uključujući i prošlogodišnje usvajanje zakona o pokretanju procesa pridruživanja bloku.

"Postoji veoma, veoma atraktivna i više nego povlašćena cena za ruski gas. Ali, naravno, ovi uslovi nisu dostupni učesnicima u drugim integracionim okvirima. Tamo je struktura cena potpuno drugačija i zasnovana na tržištu", rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov kada su ga pitali o odnosima sa Jermenijom.

Jermenski ministar: "Ne želimo da prekinemo veze sa Rusijom"

Jermenski ministar spoljnih poslova Ararat Mirzojan rekao je da Jermenija nema interes da prekine političke i ekonomske veze sa Rusijom.

"Želimo i trudićemo se da očuvamo i produbimo naše normalne odnose", prenela je ruska novinska agencija Interfaks njegove reči novinarima u Jerevanu u ponedeljak.

Odnosi između Rusije i Jermenije, koja je domaćin nekoliko ruskih vojnih baza, zategnute su otkako je Azerbejdžan nasilno povratio otcepljeni region Nagorno-Karabah u septembru 2023. godine, uprkos prisustvu ruskih mirovnih snaga, piše tportal.

Ruski predsednik Vladimir Putin pokrenuo je pitanje cena gasa tokom sastanka sa jermenskim premijerom Nikolajem Pašinjanom u aprilu, rekavši da Jerevan plaća 177,50 dolara za 1.000 kubnih metara gasa iz Rusije, što bi u Evropi koštalo više od 600 dolara.

