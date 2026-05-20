Dok mnogi automobilski giganti usporavaju ambiciozne planove za električne automobile nakon velikih finansijskih gubitaka, japanski proizvođač se okreće hibridima.

Prema pisanju Automotiv njuza, Mazda ponovo odlaže dolazak svojih potpuno električnih modela.

Prvi pravi električni automobil japanskog brenda prvobitno je planiran za 2027. godinu, zatim za 2028. godinu, a sada se očekuje tek 2029. godine ili kasnije. Mazda smanjuje investicije u električne automobile Izvršni direktor Mazde, Masahiro Moro, otkrio je tokom prezentacije poslovnih rezultata da je kompanija od početka bila veoma oprezna sa električnim automobilima.

"Kada su u pitanju električna vozila na baterije, uvek smo bili oprezni", rekao je Moro.

Zahvaljujući ovom pristupu, Mazda sada nema problem skupih fabrika i opreme namenjene isključivo za proizvodnju električnih automobila, u koje su mnogi konkurenti već uložili milijarde evra.

Japanski proizvođač stoga smanjuje svoja planirana ulaganja u elektrifikaciju za skoro polovinu - sa približno 11,5 milijardi evra na oko 6,9 milijardi evra do kraja decenije.

Mazda sada očekuje da će električni automobili činiti oko 15 procenata ukupne prodaje do 2030. godine, dok je prethodni plan predviđao između 25 i 40 procenata.

Fokus se pomera na hibride Umesto agresivnog prelaska na potpuno električne automobile, Mazda sve više ulaže u hibride, za koje veruje da su trenutno traženiji i da imaju bolju profitabilnost.

Već prodaje CX-50 Hybrid u SAD, koji koristi Tojotin hibridni sistem, i planira da uskoro predstavi sopstvenu hibridnu verziju modela CX-5, piše tportal.

Nedavno je potvrđen povratak manjeg SUV-a CX-3, koji bi takođe trebalo da dobije hibridni pogon. Takav zaokret dolazi nakon prilično mlakog interesovanja za električni MX-30, model koji nije postigao očekivani uspeh na tržištu.

