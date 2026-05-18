Predsednik Vlade Srbije, prof. dr Đuro Macut je rekao da je Srbija u prethodnim godinama napravila snažan iskorak u oblasti digitalizacije javne uprave, razvoja IT infrastrukture i primene savremenih tehnologija u službi građana i privrede.

Naveo je da digitalna transformacija više nije samo plan ili vizija, već konkretan rezultat koji građani svakodnevno osećaju kroz efikasnije, brže i dostupnije usluge države i dodao da je u tom procesu Srbija imala pouzdane partnere kao što je kompanija Oracle.

Obraćajući se prisutnima, direktor Kancelarije za IT i eUpravu dr Mihailo Jovanović istakao je da je Srbija u periodu ubrzanih tehnoloških promena pokazala da jasna strategija, sistemski rad i partnerstvo sa globalnim tehnološkim liderima daju konkretne i merljive rezultate.

„Kompanija Oracle je među prvima prepoznala potencijal informaciono-komunikacionih tehnologija u Republici Srbiji. Potpisivanjem krovnog ugovora 2018. godine između Kancelarije za IT i eUpravu i kompanije Oracle, Srbija je postala prva zemlja u Centralnoj i Istočnoj Evropi koja je implementirala Oracle cloud tehnologije. Dalji značajan iskorak napravljen je 2022. godine, kada je Državni data centar u Kragujevcu postao najveći pružalac savremenih Oracle cloud rešenja u ovom delu Evrope. Od tada smo razvili i implementirali brojna softverska rešenja koja ne samo da su tehnološki napredna, već su i suštinski unapredila način rada javne uprave, čineći usluge dostupnijim, bržim i efikasnijim za građane“, rekao je Jovanović.

Kao značajan projekat, Jovanović je izdvojio informacionu platformu za podršku organizaciji Ekspo 2027, koja je pokrenuta na Oracle cloud infrastrukturi u Kragujevcu, navodi se u saopštenju.

"Oracle cloud infrastruktura u Državnom data centru omogućila nam je da u veoma kratkom roku uspostavimo visoko pouzdanu, bezbednu i skalabilnu platformu, uz ispunjenje svih tehničkih i bezbednosnih zahteva. Kao deo platforme, već je pokrenut i AI chatbot sistem namenjen podršci posetiocima, učesnicima i organizaciji Ekspo 2027, koji se u potpunosti izvršava iz Državnog data centra u Kragujevcu", istakao je Jovanović.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.