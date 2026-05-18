Naravno, jasno je da su, za razliku od Santorinija, cene znatno niže, ali je podjednako važno da ovde nema nepodnošljivih gužvi.

Temperature polako rastu, i vreme je da isplanirate svoj odmor. Postoje neka mesta toliko popularna da kada ih vidimo na Instagramu, želimo odmah da se teleportujemo tamo.

Među njima su svakako Hvar, kao i Amalfijska obala. Međutim, kada konobar donese račun za Aperol koji ste popili u društvu svoje bolje polovine i shvatite da košta polovinu mesečne rate kredita, entuzijazam delimično smiruje.

Ipak, još uvek postoje ljudi koji plaćaju za sve ovo, a navedene destinacije su i dalje pune turista, ali Evropa nudi mnogo više od toga, a mi vam donosimo još neke destinacije na koje vredi obratiti pažnju.

Ksamil (Albanija)

Iako nije ostrvo, već selo na jugu Albanije, postoje četiri lepa mala ostrva odmah uz obalu, tako da zaslužuje da bude na ovoj listi. I dok su Maldivi dostupni samo onima sa dubokim džepom, kada pošaljete sliku prijateljima koji ne znaju gde letujete, pomisliće da ste na Maldivima.

Pesak je beo, more tirkizno, a pomenuta obližnja ostrva izgledaju kao filmski set.

Cene? I više nego razumne, tako da ćete često platiti isto za ručak za dvoje kao i za dva sendviča na nekim od popularnijih mesta...

Iskija (Italija)

Dok se more turista sudara u uskim ulicama Kaprija, Iskija je odmah preko puta. Ovo vulkansko ostrvo ima sve: termalne izvore, zamkove na vrhovima litica i mala ribarska mesta koja izgledaju identično onima na Amalfijskoj obali.

Razlika? Ovde i dalje možete popiti kafu na obali, a da vas niko ne pita da li planirate da ostavite bakšiš jednak vašoj dnevnoj plati.

Smeštaj i hrana su i do 40 odsto jeftiniji nego na Kapriju, a ako želite da pobegnete u grad, trajekt do Napulja putuje samo sat vremena.

Dok Santorini ima plave kupole, Milos se bukvalno može pohvaliti da ima površinu Meseca. Naime, plaža Sarakiniko sa svojim belim vulkanskim stenama izgleda kao da ste sleteli na drugu planetu, i čim kročite na nju, vrlo je verovatno da ćete pomisliti na Nila Armstronga ili Baza Oldrina.

Dok na Santoriniju plaćate za "pogled na zalazak sunca", na Milosu ćete potrošiti mnogo manje za mir, kristalno čisto more i ribarska sela sa kućama ukopanim u stene (tzv. sirmata).

Naravno, jasno je da su, za razliku od Santorinija, cene znatno niže, ali je podjednako važno da ovde nema nepodnošljivih gužvi.

Gozo (Malta)

Ako volite litice, istoriju koja vrišti iz svakog kamena i barokne gradove, Gozo je vaša sledeća destinacija.

Manji i zeleniji brat Malte nudi šarm prošlosti bez haosa koji vlada u Valeti. Cene su ovde pristupačnije, a more je toliko bistro da ronioci iz celog sveta dolaze na ostrvo. Obavezno posetite solane na severu ostrva, na trenutak ćete pomisliti da ste zalutali u naučnofantastični film...

Cres (Hrvatska)

I na kraju, ostrvo iz naše prelepe zemlje, jer kakva bi lista bila bez bar jednog hrvatskog ostrva? Ovde zaboravite na žurke do zore i oblačenje da biste izgledali što lepše, piše Pun kufer.

Cres je ostrvo za one koji traže sirovu lepotu i mir. Njegove plaže, poput one ispod grada Lubenice, redovno završavaju na listama najlepših na svetu, i izgledaju kao da ste negde na krajnjem jugu Italije ili u skrivenim uvalama Korzike. Uz to, ješćete i piće ukusno, a nećete morati da dižete kredit ili prodajete stan. Kad razmislite o tome, Cres je sinonim za pravi odmor.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.