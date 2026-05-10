Jedna Britanka odlučila je da uradi upravo to. Spakovala je kofere, preselila se u Vijetnam i danas tvrdi da tamo živi kvalitetnije uz višestruko manje troškove.

Jedna od onih koja je odlučila da napravi veliki životni zaokret je Britanka Kejsi, koja je pre godinu dana napustila Lankašir i preselila se u jugoistočnu Aziju. Kaže da ju je privukla kombinacija toplije klime, opuštenijeg načina života i znatno nižih troškova nego u Velikoj Britaniji.

Kejsi je u viralnom TikTok videu otkrila kako u Vijetnamu može sasvim pristojno da se živi sa oko 300 funti mesečno, odnosno približno 350 evra. Taj iznos u Velikoj Britaniji često nije dovoljan ni za osnovne životne troškove, zbog čega je njena priča izazvala veliku pažnju korisnika društvenih mreža, piše Dnevno.

Danas živi u Da Nangu, jednom od popularnijih obalskih gradova u Vijetnamu, poznatom po dugim peščanim plažama, toplom vremenu i opuštenoj atmosferi. Zajedno sa partnerom iznajmila je moderan stan sa bazenom za 490 funti mesečno, što znači da svako od njih plaća oko 245 funti. Ipak, tvrdi da se u istom delu grada mogu pronaći i znatno jeftiniji stanovi, već od oko 150 funti mesečno.

Posebno je istakla da se najpovoljniji smeštaj ne pronalazi preko Airbnb-ja, već preko Facebook Marketplacea, gde su cene često višestruko niže.

„Ovo je raj”, poručila je u videu dok je pokazivala pogled sa balkona svog stana.

Jedna od stvari koja je mnoge najviše iznenadila jesu cene hrane. Kejsi tvrdi da tradicionalni vijetnamski obrok može da se pojede za samo jednu funtu. Za taj iznos moguće je naručiti poznatu supu pho ili popularni sendvič banh mi.

Zapadnjačka hrana je nešto skuplja, ali je i dalje pristupačna u poređenju sa evropskim standardima i košta oko četiri funte po obroku. Za svega nekoliko evra moguće je kupiti i više čaša lokalnog piva „bia hoi”, svež kokos ili nekoliko porcija ulične hrane poput dim suma i prženih ribljih zalogaja.

Njeni nedeljni troškovi dodatno pokazuju kolika je razlika u odnosu na život u Evropi. Za prevoz, uglavnom koristeći aplikaciju Grab, troši oko 20 funti nedeljno. Na slobodne aktivnosti poput badmintona, piklbola i izleta izdvaja još oko 30 funti, a redovno odlazi i na spa tretmane.

Kejsi danas živi od sadržaja koji objavljuje na društvenim mrežama, a njen primer se sve češće povezuje sa rastom digitalnog nomadstva u jugoistočnoj Aziji.

Izveštaji potvrđuju

Da njena iskustva nisu izuzetak potvrđuju i međunarodna istraživanja. Prema izveštaju „Expat Insider”, Vijetnam je već pet godina zaredom među najpovoljnijim državama za život stranaca. Iseljenici posebno izdvajaju niske troškove života i kvalitet svakodnevice kao glavne prednosti života u toj zemlji.

Procenjuje se da su troškovi života u Vijetnamu i do 60 odsto niži nego u Velikoj Britaniji, zbog čega država sve više privlači digitalne nomade, penzionere i putnike koji žele kvalitetniji život uz manje troškove.

Troškovi života u Vijetnamu mogu da se prilagode gotovo svakom budžetu. Bekpekeri često troše između 25 i 40 dolara dnevno, što uključuje hostel, lokalnu hranu i prevoz. Oni koji žele nešto više komfora obično računaju na između 50 i 80 dolara dnevno za hotele srednje klase, restorane i povremene vožnje taksijem.

Vrlo popularan oblik prevoza su skuteri koji mogu da se iznajme za svega nekoliko dolara dnevno, dok su ulaznice za muzeje i turističke atrakcije uglavnom veoma pristupačne.

Među turistima se posebno izdvaja Hoi An, slikoviti obalski gradić koji se redovno nalazi na listama najpovoljnijih destinacija za putovanja i život na svetu.

