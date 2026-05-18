Američki dizajner i milijarder je takođe vlasnik jednog od najvrednijih automobila ikada napravljenih - legendarnog Bugatija 57SC Atlantic, čija se vrednost trenutno procenjuje na oko 100 miliona dolara, odnosno skoro 92 miliona evra.

To je jedan od najređih automobila u istoriji. Proizvedena su samo četiri primerka, a mnogi stručnjaci ga smatraju najlepšim automobilom svih vremena.

Loren je kupio svoj primerak još davne 1988. godine, a automobil je kasnije prošao skoro 10 hiljada sati restauracije pod vođstvom poznatog stručnjaka Pola Rasela, piše SuperCarBlondie.

Automobil vredniji od privatnih mlaznjaka Vrednost Bugatija 57SC Atlantic danas je toliko velika da vredi više od nekoliko privatnih mlaznjaka zajedno. Automobil je ofarban u posebnu nijansu Rich Sapphire Blue, a godinama je osvajao najveće svetske nagrade na izložbama klasičnih automobila.

Posebno se istakao 2013. godine, kada je osvojio prestižnu titulu „Najbolji na izložbi“ na Konkorso d'Eleganca Vila d'Este u Italiji. Iako izgleda kao umetničko delo na točkovima, to je takođe ozbiljan sportski automobil za svoje vreme.

Pokreće ga 3,3-litarski redni osmocilindrični motor sa 210 konjskih snaga, a mogao je da dostigne brzinu od skoro 200 km/h - neverovatna brojka za 1930-te.

Jedan primerak nedostaje Bugati 57SC Atlantik dizajnirao je Žan Bugati, sin osnivača brenda Etorea Bugatija.

Svaki od četiri proizvedena primerka ima posebnu priču. Jedan je završio u porodičnoj kolekciji Rotšild, drugi je koristio sam Žan Bugati, ali kasnije mu se izgubio svaki trag i do danas nije pronađen. Treći primerak je teško oštećen u saobraćajnoj nesreći 1955. godine, ali je decenijama kasnije potpuno restauriran.

Četvrti i verovatno najpoznatiji danas je ona u vlasništvu Ralfa Lorena. Kolekcija vredna više od pola milijarde dolara Loren poseduje jednu od najimpresivnijih kolekcija automobila na svetu, procenjenu na više od 550 miliona evra. U svojoj garaži ima i dva Meklarena P1, Ferari Laferari, Meklaren F1, Porše 918 Spajder i brojne druge retke modele.

Ali čak i među takvom konkurencijom, Bugati 57SC Atlantik zauzima posebno mesto - kao automobil koji mnogi smatraju najvrednijim i najpoželjnijim klasičnim automobilom na svetu.

