Njegov apel za idejama za dodatni prihod pokrenuo je živu diskusiju koja odražava snalažljivost, preduzetnički duh, ali i cinizam građana suočenih sa rastućim troškovima života.

Među desetinama odgovora, izdvojio se niz konkretnih i kreativnih predloga. Najviše pažnje privukao je korisnik koji, pored posla sa punim radnim vremenom, leti vodi nekoliko luksuznih vila pored mora. Opisao je kako zarađuje „čistih 15 do 20 hiljada evra“ od provizija za slanje gostiju u restorane, na izlete brodom ili u taksijima, i od naplaćivanja usluga prijave i odjave na kraju leta, piše Večernj list.

Drugi su podelili svoja iskustva sa prevarama u raznim oblastima: od instaliranja klima uređaja i popravke i preprodaje neispravnih laptopova do 3D štampanja figurica za društvene igre. Bilo je i primera iz kreativne industrije, kao što su kreiranje animiranih menija za restorane ili dizajniranje majica za usluge „štampe na zahtev“.

Ovi primeri pokazuju da mnogi ljudi uspešno pretvaraju svoje hobije i veštine u dodatni izvor prihoda. Pored praktičnih saveta, diskusija nije mogla da prođe bez karakterističnog humora i skepticizma. Komentar koji je dobio najviše glasova bio je kratak i jasan: „Lep pokušaj, porezi“.

