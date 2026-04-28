Prema navodima stečajnih upravnika, specijalista za livenje Bohai i Šlote grupa, obe već u procesu insolventnosti, nalaze se pred mogućim potpunim prekidom poslovanja.

Više od 1.000 radnih mesta u opasnosti

Ova situacija direktno ugrožava više od 1.000 radnih mesta, uključujući zaposlene u Harcgerodeu i Vernigerodeu.

Pored toga, procenjuje se da bi još nekoliko stotina radnih mesta moglo biti pogođeno indirektno, jer su povezana sa poslovanjem ovih kompanija.

Propali pregovori sa investitorima

Iako su vođeni pregovori sa potencijalnim investitorima o preuzimanju kompanije Bohai, dogovor nije postignut.

Stečajni upravnik Olaf Špikerman naveo je da su, uprkos podršci lokalnih vlasti i institucija, ključni kupci odlučili da od jeseni povuku narudžbine i prebace proizvodnju na druge lokacije, piše Fenix Magazin.

Bez tih porudžbina, fabrike više nisu održive.

Lančana reakcija u industriji

Bohai zapošljava oko 700 ljudi, ali bi posledice zatvaranja bile mnogo šire – dodatnih oko 650 radnih mesta u regionu zavisi od poslovanja ove kompanije.

Slična situacija je i u Šlote grupi, gde su kupci najavili prelazak na druge dobavljače.

Ova odluka direktno pogađa oko 330 zaposlenih u fabrikama u Vernigerodeu, Harcgerodeu i Brandenburgu.

Gašenje proizvodnje već počelo

U pojedinim pogonima, poput fabrike u Brandenburgu, proizvodnja se već postepeno obustavlja, a zatvaranje se očekuje na jesen.

Iako su kupci ranije finansijski podržavali nastavak rada, višemilionskim iznosima, to nije bilo dovoljno da se poslovanje održi.

Zaključak

Ova situacija pokazuje koliko su dobavljači u auto-industriji zavisni od velikih kupaca i globalnih kretanja na tržištu.

Povlačenje narudžbina može izazvati lančanu reakciju, koja dovodi u pitanje opstanak čitavih kompanija i radnih mesta u regionu.

