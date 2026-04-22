Njegova kompanija Spejsiks (SpaceX) sklopila je dogovor sa brzo rastućim startapom Kursore (Cursor), koji može rezultirati jednom od najvećih akvizicija u istoriji tehnološkog sektora, vrednom do 60 milijardi dolara.

Prema uslovima sporazuma, SpaceX ima opciju da kupi Cursor u celosti ili da plati 10 milijardi dolara za korišćenje njegove tehnologije ukoliko do preuzimanja ne dođe. Ovaj potez jasno pokazuje ambiciju kompanije da postane ozbiljan igrač u sve žešćoj trci za dominaciju u AI alatima za programiranje, piše Biznis insajder.

Korak dalje

SpaceX već razvija sopstveni AI kroz asistenta Grok, ali sada ide korak dalje – direktno u konkurenciju sa rešenjima koja dolaze iz OpenAI i Anthropic.

Ključna prednost ovog partnerstva leži u infrastrukturi. Cursor će dobiti pristup moćnom SpaceX superkompjuteru „Colossus“, koji koristi čak 200.000 GPU-ova kompanije Nvidia. To znači dramatično ubrzanje razvoja AI modela i potencijalno veliku prednost nad konkurencijom.

Mladi inženjeri rade ozbiljan posao

Cursor, koji su osnovali mladi inženjeri sa MIT-a (institut za tehnologiju u Masačusetsu), za kratko vreme je postao jedno od najzvučnijih imena u svetu programiranja uz pomoć AI. Njihov cilj je jasan – da kodiranje pretvore u saradnju između čoveka i mašine, a ne samo alat za automatizaciju.

Kompanija već sarađuje sa tehnološkim gigantima poput Stripe, Coinbase i Salesforce, dok CEO Nvidije, Džensen Huang, tvrdi da svi njihovi inženjeri koriste ovaj alat.

Ipak, konkurencija ne miruje. Neki developeri već prelaze na alternative, uz tvrdnje da je Cursor skup i da zaostaje u pojedinim segmentima. Upravo zato, ovaj dogovor sa SpaceX-om može biti ključni trenutak koji će odrediti budućnost kompanije.

U međuvremenu, SpaceX nastavlja seriju velikih poteza – nakon preuzimanja xAI i najave izlaska na berzu, jasno je da Mask gradi tehnološki ekosistem koji ide daleko izvan svemirske industrije.

Ako se ovaj dogovor realizuje, tržište veštačke inteligencije moglo bi dobiti novog, izuzetno moćnog igrača.

