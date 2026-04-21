Vozači su morali preko noći da prilagode svoje automobile novim pravilima. Automobili mogu biti samo beli ili srebrni. Pored toga, moraju biti besprekorno čisti.

Ako vlasnik ne čisti i ne pere automobil redovno, rizikuje veliku kaznu. Čitava prestonica blista belinom jer je većina zgrada napravljena od belog mermera. Sve ovo, koliko god neverovatno zvučalo, zaista je na snazi u Ašhabadu, glavnom gradu Turkmenistana.

Neobični zakoni u Turkmenistanu iznenađuju posetioce, ali lokalno stanovništvo kao da više ne obraća pažnju na njih. Evo zašto je ova zemlja zabranila automobile u šarenim bojama i koje još neobične propise sprovodi.

Vlasnici su morali da prefarbaju svoja vozila

Mnoge zemlje i regioni imaju neobične zakone, propise koji zadivljuju posetioce. Neki imaju korene u određenoj istorijskoj nesreći ili situaciji, drugi su uvedeni kasnije, sa razvojem turizma, a neki su ostali zaboravljeni od davnina. Međutim, u Turkmenistanu su ovi strogi zakoni usvojeni novije. Uveo ih je 2018. godine tadašnji predsednik Gurbanguli Berdimuhamedov.

U to vreme, vlasnici vozila u drugim bojama morali su da prefarbaju svoja vozila kako bi izbegli kazne. Crni, plavi i crveni automobili su preko noći potpuno nestali iz auto-salona.

Iza ove neobične odluke stoji opsesija turkmenskih vlasti održavanjem specifične estetike u glavnom gradu.

Grad prekriven belim mermerom

Međutim, posebnosti ove zemlje ne završavaju se bojama automobila. U Turkmenistanu, ne samo da vaš automobil mora biti beo ili srebrno, već mora biti i besprekorno čist.

Vlasti su izrekle velike kazne za one koji budu uhvaćeni u vožnji prljavog vozila ulicama Ašhabata. Pravilo je uvedeno kako bi se turkmenska prestonica promovisala kao "Grad belog mermera".

Naime, Ašhabad je u Ginisovoj knjizi rekorda naveden kao mesto sa najvećom koncentracijom zgrada od belog mermera na svetu.

Pa ako je sve belo, zašto ne bi bili i automobili?

Oko 80 odsto zemlje je pustinja

Centralnoazijska zemlja je postala nezavisna nakon raspada Sovjetskog Saveza 1991. godine i graniči se sa Kazahstanom, Avganistanom, Iranom i Uzbekistanom. Ima nešto više od 4,5 miliona stanovnika i istorijski je bila ključni deo Puta svile koji je povezivao Kinu sa Bliskim istokom.

Većinu površine zemlje, skoro 80 ​​procenata, zauzima nenaseljena pustinja Karakum, a stanovništvo je koncentrisano u podnožju planina i u oazama duž reka i kanala. U pustinji se, međutim, nalazi jedan od najneobičnijih prirodnih fenomena koji privlači turiste iz celog sveta: to su "vrata pakla", mesto gde decenijama gori vatra.

Koliko god pravilo o boji automobila moglo zvučati zabavno nekome spolja, šira slika nije tako lepa. Turkmenistan nameće stroga ograničenja na korišćenje interneta i društvenih medija od strane svojih stanovnika, a popularne komunikacione platforme poput Vocapa i Telegrama su takođe zabranjene, piše Putni kofer.

Izveštaji o stanju ljudskih prava i sloboda u zemlji su poražavajući. Ograničenja se često porede sa onima u Severnoj Koreji.

