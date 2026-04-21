Glavni razlog sukoba sa rukovodstvom nisu plate, već penzijski doprinosi, koje sindikat smatra nedovoljnim.

Sindikat pilota Kokpit tvrdi da poslodavac ne ulaže dovoljno u penzione fondove zaposlenih. Rukovodstvo, s druge strane, upozorava da bi dodatni troškovi mogli da ugroze dugoročnu stabilnost kompanije.

Član Upravnog odbora za ljudske resurse Mihael Nigeman rekao je da Lufthanza već nudi vrhunske uslove u poređenju sa konkurentima i da bi dalje povećanje beneficija moglo negativno uticati na budućnost kompanije, izveštava Handelsblat.

Izvršni direktor Jens Riter deli sličan stav, ističući da piloti matične kompanije već imaju najbolje uslove unutar cele grupe, pa smatra da novi štrajkovi nisu opravdani.

Koliko piloti zapravo zarađuju?

Plate pilota Lufthanze su među najvišim u industriji. Kopilot počinje sa godišnjom platom od oko 88.600 evra, dok kapetani sa dugogodišnjim iskustvom mogu dostići više od 280.000 evra.

U nekim slučajevima, sa dodacima i bonusima, ukupna zarada može preći 300.000 evra godišnje.

Poređenja radi, piloti u kompaniji Eurowings, takođe u vlasništvu Lufthansa, počinju sa oko 70.200 evra, a maksimalne plate kapetana dostižu oko 200.000 evra.

Razlike nastaju iz više faktora - dužine službe, tipa aviona i broja sati leta. Skupo obrazovanje, ali lakši početak Put do kokpita nije jeftin. Obuka u Evropskoj letačkoj akademiji košta oko 120.000 evra.

Međutim, novi model finansiranja olakšava ulazak u profesiju - kandidati treba da obezbede samo oko 10.000 evra sopstvenih sredstava, dok ostatak finansira kompanija i vraća postepeno nakon zaposlenja. Stručnjaci upozoravaju na razlike unutar same Lufthansa grupe, piše tportal.

Avijacijski analitičar Džerald Visel smatra da postoji neka vrsta "sistema dve klase", u kojem piloti matične kompanije imaju znatno bolje uslove od svojih kolega u drugim delovima grupe.

Pored toga, kompanija pokušava da smanji troškove prebacivanjem dela svog poslovanja u novu podružnicu, Lufthanza Siti Erlajns, gde su uslovi rada drugačije postavljeni.

Pored finansijskih problema, piloti se suočavaju i sa sve većim administrativnim teretom i manjim uticajem na redove letenja. To dodatno povećava nezadovoljstvo, uprkos visokim platama.

