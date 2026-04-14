Da li ste čuli za Nort Ouks? Malo ko jeste. To je osamljeno predgrađe u okrugu Remzi, Minesota, oko 15 minuta od centra Sent Pola.

To je zatvorena zajednica koja se prostire na oko devet kvadratnih milja i okružena je privatnim putevima, tako da se do nje ne može doći osim ako ne živite ovde ili niste pozvani u posetu.

Iako postoje znakovi oko cele zajednice na kojima piše "Strogo zabranjen pristup", Gugl je ignorisao ova upozorenja i digitalno je mapirao grad 2007. godine.

Kada je zajednica ukazala da je Guglovo vozilo ušlo u njihove privatne ulice i zapretila tužbom, Nort Ouks je brzo uklonjen sa Street View-a.

Kada je jutjuber Kris Par, koji je takođe licencirani operater drona, otkrio ovo, odlučio je da snimi ovu zatvorenu zajednicu iz vazduha.

Šta kriju stanovnici Nort Ouksa, pitate se?

Često se opisuje kao skriveni raj i najbolje mesto za život u ovoj američkoj državi.

Prema nekim podacima, ovde živi oko 5.300 stanovnika - uglavnom bogatih ljudi sa godišnjim prihodima većim od 230 hiljada dolara - i žele da zaštite svoju privatnost, piše Pun kufer.

Nažalost, nisu uspeli da zaštite vazdušni prostor iznad svoje zajednice.

