On je komentarisao nesrećan slučaj kremacije u okviru porodične pogrebne firme. Nešto slično (doduše, bez plamena) dogodilo se ovih dana u Los Anđelesu, sa luksuznim poršeom 911. S tom razlikom što ovde ni dugmići nisu ostali.

Prizor koji se obično viđa samo na auto-otpadima zatečen je u Los Anđelesu, gde su lopovi do neprepoznatljivosti rastavili porše 911 karera. Očigledno je da je „biznis” sa delovima sve unosniji...

Dobro gledajte gde ostavljate svoje vozilo. Dobar primer je skupoceni sportski automobil od kojeg je ostala tek gola karoserija sa delovima armature, što ukazuje na to da su lopovi ciljali prodaju pojedinačnih delova, čija ukupna vrednost često premašuje cenu kompletnog vozila, piše Indeks.

Gotovo neprepoznatljiv

Prema medijskim navodima, crni Porše 911 karera kabriolet bio je toliko temeljno ogoljen da ga prolaznici u početku nisu ni prepoznali kao Porše. Policija je zatekla samo praznu školjku vozila. Uklonjene su sve vredne komponente – od šestocilindričnog bokser motora i menjača, preko upravljača, pa sve do kompletne unutrašnjosti i brojnih delova karoserije.

Sistematski pristup lopova

Ovaj slučaj odskače od uobičajenih krađa automobila čak i za grad poput Los Anđelesa, poznatog po takvim delima, i to zbog izrazito sistematskog pristupa lopova. Incident jasno pokazuje da ni savremene bezbednosne mere, poput GPS praćenja ili blokade paljenja motora, ne garantuju potpunu zaštitu od profesionalnih bandi.

Delovi traženi na crnom tržištu

Očigledno je da su organizovane grupe pronašle načine da zaobiđu sve oblike zaštite i ciljano kradu skupocena vozila radi prodaje njihovih delova na crnom tržištu.

Kod modela porše 911 posebno su traženi i vredni motor, menjač, delovi karoserije i unutrašnjost. Na kraju, od ukradenog vozila ostaje samo ekonomski totalna šteta – što je drastičan primer organizovanosti i efikasnosti modernih krađa automobila.

