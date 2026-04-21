Zakon predstavlja korak ka zaključivanju Sporazuma o ocenjivanju usaglašenosti i prihvatanju industrijskih proizvoda, poznatog kao industrijski bezvizni režim, i daljoj integraciji Ukrajine u unutrašnje tržište EU, preneo je Ukrinform.

Dokument ima za cilj usklađivanje ukrajinskog zakonodavstva u oblastima tehničke regulative i akreditacije sa standardima EU, što bi trebalo da poboljša bezbednost industrijskih proizvoda i ojača poverenje u nacionalna tela za sertifikaciju.

Očekuje se da će sprovođenje zakona omogućiti širi pristup ukrajinske robe tržištu Evropske unije, podstaći proizvodnju u skladu sa evropskim bezbednosnim standardima i poboljšati kvalitet proizvoda na domaćem tržištu.

Takođe se očekuje da će lakši pristup tržištu EU stvoriti nove mogućnosti za ukrajinske proizvođače i doprineti otvaranju novih radnih mesta. Ukrajinski parlament usvojio je ovaj zakon 7. aprila u okviru procesa evropskih integracija i usklađivanja tehničke regulative sa pravom Evropske unije.

