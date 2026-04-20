Visoki računi za struju problem su mnogih domaćinstava. Svesno upravljanje potrošnjom energije omogućava ne samo uštedu novca, već i brigu o životnoj sredini. Vredi znati koji uređaji stvaraju najveće troškove i kako ih smanjiti.



Šta troši najviše struje u domu? Lista 10 uređaja



Kako je izračunao portal Rachuneo.pl, najviše struje u domaćinstvu troše indukciona ploča i električni bojler - njihovi godišnji troškovi mogu premašiti 25.000 dinara. Značajne izdatke donose i rerna i frižider, koji radi neprekidno.



Na listi "gutača struje" nalaze se i:



- veš-mašina



- pegla



- indukciona ploča



- mašina za sušenje veša



- klima-uređaj



- električno grejanje



- računari i punjači.



Posebno ova poslednja kategorija predstavlja tihi generator troškova.



Rerna i mašina za sudove mogu potrošiti od 0,8 do 1,5 kWh po satu ili ciklusu, dok sušilica veša troši čak do 4 kWh po ciklusu.



Frižider radi neprekidno, što na godišnjem nivou može iznositi i do 200 kWh. Pranje na visokim temperaturama ili svakodnevno peglanje takođe značajno povećavaju potrošnju. Na primer, veš-mašina klase A++, koja po pranju troši u proseku 0,55 kWh i koristi se pet puta nedeljno, generiše godišnji trošak od oko 143 zlota.



Koliko struje troše kućni aparati?



Kako navodi portal Rachuneo.pl, da biste izračunali koliko košta korišćenje određenog uređaja, dovoljno je da njegovu snagu (u vatima) pomnožite sa vremenom rada, podelite sa 1000 i pomnožite sa cenom 1 kWh.



Primer: televizor snage 60 W koji radi 4 sata dnevno košta oko 2.400 dinara godišnje. Usisivač snage 1600 W, koji se koristi dva sata nedeljno, troši oko 166 kWh godišnje, što znači trošak od oko 4.500 dinara.



Ovakvi proračuni omogućavaju da se lako prepoznaju najveći "potrošači" struje, Businessinsider.pl.



Kako smanjiti račune za struju? Uvedite nove navike



Preporučuje se izbor uređaja sa "eco" funkcijom i visokom energetskom klasom, korišćenje punih kapaciteta mašine za sudove i veš-mašine, kao i izbegavanje "stand-by" režima kod elektronskih uređaja. Peglanje veće količine odeće odjednom ili kuvanje na indukcionoj ploči sa automatskim isključivanjem takođe može smanjiti potrošnju struje.



