Kompanija je napomenula da se okolnosti još istražuju.



"Trenutno procenjujemo situaciju i ažuriraćemo podatke kada budemo imali detaljnije informacije", rekli su iz Blue Origin-a.



Raketa je lansirana prema planu s lansirne baze na Floridi, a to je ujedno prvi put da je prethodno korišćeni raketni potisnik ponovo upotrebljen. Potisnik je uspešno sleteo na platformu u Atlantiku nakon odvajanja.



Međutim, satelit nazvan Blue Bird 7 postavljen je u orbitu nižu od predviđene, potvrdio je AST SpaceMobile, proizvođač satelita. New Glenn je stigao u svemir u svom prvom letu u januaru 2025, piše mondo.



U svojoj drugoj misiji, oko deset meseci kasnije, poneo je u svemir dva NASA-ina orbitera za Mars.





Cilj Blue Origina je da koristi sistem New Glenn kako bi se takmičio sa SpaceX-om Ilona Maska, koji trenutno dominira tržištem komercijalnih lansiranja.



