Prema navodima japanskog proizvođača Bridgestone, prve automobilske gume zapravo su bile svetle, gotovo bele boje. Ključna promena desila se kada je u proizvodnju uveden crni ugljenik, materijal koji je zauvek promenio i izgled i performanse guma.



Crni ugljenik je gotovo čist oblik ugljenika (oko 97 odsto), koji nastaje pri nepotpunom sagorevanju naftnih derivata u kontrolisanim uslovima. Izgleda kao fini crni prah ili sitne čestice, a koristi se i u proizvodnji plastike i boja za štampu. Svake godine u svetu se proizvedu milioni tona ove supstance.



Njegovo dodavanje gumi donelo je veliki tehnološki napredak. Gume su postale otpornije na habanje, visoke temperature i spoljašnje uticaje. Takođe su dobile zaštitu od UV zračenja i ozona, koji bi inače ubrzavali njihovo propadanje.



Prema kompaniji Goodyear, bez crnog ugljenika gume bi imale drastično kraći vek trajanja – verovatno ne bi izdržale ni 8.000 kilometara, što bi značilo česte zamene i znatno veće troškove za vozače.



Još jedna važna funkcija ovog materijala jeste bezbednost, piše CityMagazin. Crni ugljenik povećava električnu provodljivost gume, čime se sprečava nagomilavanje statičkog elektriciteta koji bi mogao da izazove neprijatne pražnjenja.



I na kraju, postoji i praktična, vizuelna prednost: crna boja pomaže da gume izgledaju urednije i čistije, jer bolje sakriva prljavštinu i tragove svakodnevne vožnje.



Zato sledeći put kada pogledate automobilsku gumu, znajte da njena crna boja nije slučajnost – već rezultat decenija razvoja i inženjerskih poboljšanja.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.