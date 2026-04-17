Osnivač kompanije Inditex, koja stoji iza brendova kao što su Zara, Pull&Bear i Oysho, godinama sistematski širi svoje poslovanje van tekstilne industrije, gradeći investicioni model usmeren na luksuzne i visokovredne nekretnine.



Portfolio od preko 200 nekretnina



Ortegin globalni portfolio sada obuhvata više od 200 akvizicija i procenjuje se da vredi oko 25 milijardi dolara (oko 21,2 milijarde evra). Ovo ga je postavilo ispred mnogih velikih međunarodnih investitora u nekretnine.



Istovremeno, prema Forbsu, njegovo ukupno bogatstvo procenjuje se na oko 148 milijardi dolara, što ga čini jednim od deset najbogatijih ljudi na svetu.



Kako je izgradio carstvo nekretnina



Ključ njegovog uspeha leži u pametnom reinvestiranju dividendi od Inditex-a. Ortega je koristio kapital zarađen u modnoj industriji za kupovinu prestižnih poslovnih zgrada, komercijalnih prostora i ekskluzivnih lokacija u većim gradovima širom sveta.



U proteklih nekoliko godina, devedesetogodišnji milijarder je dodatno ubrzao tempo akvizicija, fokusirajući se na korporativna sedišta, luksuzne tržne centre i nekretnine povezane sa tehnološkim gigantima.



Ovaj pristup potvrđuje njegov profil konzervativnog investitora koji preferira stabilne i dugoročno profitabilne projekte umesto rizičnih investicija, piše Investitor.



Diverzifikacija izvan nekretnina



Iako su nekretnine centralni stub njegove investicione strategije, Ortega se tu ne zaustavlja. Preko svoje investicione kompanije, on širi svoje prisustvo i u drugim sektorima: energetici, telekomunikacijama i infrastrukturi.



Na ovaj način dodatno jača svoju poziciju jednog od najuticajnijih globalnih investitora.



