Iks (X, ranije Tviter) je smanjio isplate korisnicima koji objavljuju sadržaj za klikbejt i recikliraju tuđe vesti.

Prema rečima Nikite Bir, menadžera proizvoda na Iksu, takozvani "agregatori", tj. nalozi koji brzo preuzimaju i ponovo objavljuju sadržaj drugih korisnika bez dodavanja sopstvenog doprinosa.

Takvim korisnicima je prihod od programa podele prihoda smanjen za 60 procenata, a najavljeno je dodatno smanjenje od 20 procenata.

Program monetizacije na Iks-u omogućava kreatorima da zarade deo prihoda od oglasa ako imaju najmanje 500 verifikovanih pratilaca i ostvare najmanje pet miliona pregleda u periodu od tri meseca.

Međutim, kompanija sada jasno signalizira da takav model neće nagrađivati masovno objavljivanje sadržaja niskog kvaliteta ili kopiranog sadržaja.

Bir je istakao da praksa objavljivanja velikog broja "ukradenih" objava i senzacionalističkih naslova zatrpava fid i šteti originalnim autorima, kao i rastu novih kreatora.

Pored toga, najavljeno je trajno smanjenje prihoda za korisnike koji koriste oznake poput "BREAKING" u svakoj objavi kako bi veštački povećali angažovanje.

Ova promena je izazvala nezadovoljstvo kod nekih popularnih korisnika, uključujući Dominika Mekgija, koji je izjavio da je demonetizovana bez jasnog objašnjenja.

Drugi kreatori koji tvrde da nisu prekršili pravila, ali su ipak izgubili prihod, reagovali su slično.

S druge strane, neki influenseri, poput Kandas Ovens, podržali su novu politiku, smatrajući je korakom ka boljem kvalitetu sadržaja.

Iks takođe testira nove alate koji bi trebalo da identifikuju originalne autore sadržaja i dodele im deo prihoda, čak i kada se njihov sadržaj deli putem repostova.

Cilj je da se podstakne stvaranje autentičnog sadržaja, dok repostovi ostaju dozvoljeni, ali manje finansijski nagrađeni.

Ove mere su deo šire strategije platforme za borbu protiv manipulativnog i sadržaja niske vrednosti, uključujući sankcionisanje korisnika koji objavljuju neoznačene video zapise generisane veštačkom inteligencijom ili druge oblike, piše Gardijan.

