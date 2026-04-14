Poslala 200 prijava i bila odbijena - Sara (32) upala u dug od 86.000 evra

Čak 16 meseci tražila je posao, poslala više od 200 prijava i gotovo svuda bila odbijena – bez obzira na to da li je konkurisala za početne ili napredne pozicije.

Prekvalifikovana i bez iskustva

Sara je doktorirala bioinženjering na Univerzitetu u Edinburgu 2024. godine, nakon čega je želela da karijeru nastavi u industriji.

Međutim, ubrzo se našla u začaranom krugu – za početne pozicije smatrali su je prekvalifikovanom, dok za naprednije nije imala dovoljno industrijskog iskustva, piše Index.hr

„U početku sam se prijavljivala za poslove koji su tražili master i doktorat, ali su me odbijali zbog nedostatka industrijskog iskustva. Kasnije sam počela da se prijavljujem za početne pozicije za koje je bila dovoljna samo diploma. I dalje su me odbijali jer sam bila prekvalifikovana. Menadžeri za zapošljavanje nisu želeli da rizikuju i osećala sam se kao da se moje znanje potcenjuje“, rekla je.

Dug od 86.000 evra

Tokom studija, Sara je uzela studentske kredite koji su narasli na više od 75.000 funti (oko 86.000 evra).

Bez stalnog posla, bila je prinuđena da se oslanja na honorarni rad i dozvoljeni minus na računu, što je njen dug dodatno povećalo.

U tom periodu radila je kao urednica u naučnom časopisu, zarađujući do 600 funti mesečno.

Posao na kraju – preko kontakata

Tek u novembru 2025. godine uspela je da pronađe posao laboratorijskog tehničara, sa godišnjom platom od oko 28.500 funti.

„To je iscrpljujući proces. Toliko puta su me ignorisali nakon prijave, a na svaku potrošite sate. Čak sam se nudila da volontiram bez plate samo da steknem industrijsko iskustvo, ali niko nije želeo da me prihvati“, ispričala je.

Dodaje da joj je posao na kraju obezbeđen zahvaljujući kontaktima koje je stekla tokom doktorata.

„U suštini, na kraju sam se zaposlila preko veze“, priznala je.

Plata za račune, honorar za život

Iako radi puno radno vreme, njena plata jedva pokriva osnovne troškove.

„Iskreno, nisam ovako zamišljala život sa 32 godine. Platu sa glavnog posla pojedu računi i dugovi, dok od honorarnog posla zapravo živim“, rekla je.

Zbog toga mesečno radi dodatnih 40 sati kako bi mogla da pokrije troškove hrane i svakodnevnog života.

Poruka studentima

Uprkos svemu, Sara ne žali zbog doktorata, ali upozorava na realnost tržišta rada.

„Bilo je zaista zanimljivo. Ali postoji zabluda da doktorat garantuje karijeru. To nije tačno, posebno u nauci, gde se čini da se industrijsko iskustvo više ceni od akademskog.“

„Ne želim da odvraćam ljude od njihovih strasti. Ako želite doktorat – samo napred. Ali istražite tržište rada u svojoj oblasti i proverite da li je potrebno industrijsko iskustvo. Bićete mi zahvalni na tome.“

