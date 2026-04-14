Poslala 200 prijava i bila odbijena - Sara (32) upala u dug od 86.000 evra

Iako je završila doktorat i imala impresivan akademski put, Sara Dalas iz Velike Britanije suočila se sa realnošću tržišta rada koja ju je dovela do ozbiljnih finansijskih problema.

Autor:  Nina Stojanović
14.04.2026.10:20
Čak 16 meseci tražila je posao, poslala više od 200 prijava i gotovo svuda bila odbijena – bez obzira na to da li je konkurisala za početne ili napredne pozicije.

Prekvalifikovana i bez iskustva

Sara je doktorirala bioinženjering na Univerzitetu u Edinburgu 2024. godine, nakon čega je želela da karijeru nastavi u industriji.

Međutim, ubrzo se našla u začaranom krugu – za početne pozicije smatrali su je prekvalifikovanom, dok za naprednije nije imala dovoljno industrijskog iskustva, piše Index.hr

„U početku sam se prijavljivala za poslove koji su tražili master i doktorat, ali su me odbijali zbog nedostatka industrijskog iskustva. Kasnije sam počela da se prijavljujem za početne pozicije za koje je bila dovoljna samo diploma. I dalje su me odbijali jer sam bila prekvalifikovana. Menadžeri za zapošljavanje nisu želeli da rizikuju i osećala sam se kao da se moje znanje potcenjuje“, rekla je.

Dug od 86.000 evra

Tokom studija, Sara je uzela studentske kredite koji su narasli na više od 75.000 funti (oko 86.000 evra).

Bez stalnog posla, bila je prinuđena da se oslanja na honorarni rad i dozvoljeni minus na računu, što je njen dug dodatno povećalo.

U tom periodu radila je kao urednica u naučnom časopisu, zarađujući do 600 funti mesečno.

Posao na kraju – preko kontakata

Tek u novembru 2025. godine uspela je da pronađe posao laboratorijskog tehničara, sa godišnjom platom od oko 28.500 funti.

„To je iscrpljujući proces. Toliko puta su me ignorisali nakon prijave, a na svaku potrošite sate. Čak sam se nudila da volontiram bez plate samo da steknem industrijsko iskustvo, ali niko nije želeo da me prihvati“, ispričala je.

Dodaje da joj je posao na kraju obezbeđen zahvaljujući kontaktima koje je stekla tokom doktorata.

„U suštini, na kraju sam se zaposlila preko veze“, priznala je.

Plata za račune, honorar za život

Iako radi puno radno vreme, njena plata jedva pokriva osnovne troškove.

„Iskreno, nisam ovako zamišljala život sa 32 godine. Platu sa glavnog posla pojedu računi i dugovi, dok od honorarnog posla zapravo živim“, rekla je.

Zbog toga mesečno radi dodatnih 40 sati kako bi mogla da pokrije troškove hrane i svakodnevnog života.

Poruka studentima

Uprkos svemu, Sara ne žali zbog doktorata, ali upozorava na realnost tržišta rada.

„Bilo je zaista zanimljivo. Ali postoji zabluda da doktorat garantuje karijeru. To nije tačno, posebno u nauci, gde se čini da se industrijsko iskustvo više ceni od akademskog.“

„Ne želim da odvraćam ljude od njihovih strasti. Ako želite doktorat – samo napred. Ali istražite tržište rada u svojoj oblasti i proverite da li je potrebno industrijsko iskustvo. Bićete mi zahvalni na tome.“

Stručnjaci koje traži Srbija - plata im ide do 4.600 evra
Plate do skoro 70.000 evra - tri posla koja generacija Z juri širom Evrope 
Mesečna zarada dostiže i do 200.000 dinara - jedna mašina dovoljna za pokretanje biznisa
Na kraju mu se smučilo, pa ih je tužio i naplatio - nije bio na odmoru 3 godine zbog manjka zaposlenih
Hit zanimanje među mladima, ranije su ga izbegavali - rad noću, a plata raste
Najduže pokretne stepenice na svetu - jedinstveno putovanje dugo 905 metara (VIDEO)
Ne kupujte televizor dok ne uradite ovaj brzi test od 10 sekundi
Zaboravite skupo renoviranje - transformišite kupatilo za sitne pare 
Plate do skoro 70.000 evra - tri posla koja generacija Z juri širom Evrope 
Jedno ponašanje na bolovanju poslodavci ne praštaju - može vas koštati plate 
Mesečna zarada dostiže i do 200.000 dinara - jedna mašina dovoljna za pokretanje biznisa
Punjenje "do čepa" - pažljivo kod sipanja goriva, prepun rezervoar može da vodi do majstora
Na kraju mu se smučilo, pa ih je tužio i naplatio - nije bio na odmoru 3 godine zbog manjka zaposlenih
Radio je 45 godina u fabrici BMW-a - pamtiće do smrti šta se desilo poslednjeg dana na poslu
Više nije direktor, ali i dalje odlučuje - neobična situacija u kompaniji Vorena Bafeta
Prirodni raj kod planine Miroč - vodopad, jezero, noćenje može da se nađe i za 2.000 dinara 

Pesimizam "obuzeo" Ameriku - inflacija i rast cena goriva oborili indekse 

Panika ili prilika - zlato ponovo "eksplodira" na tržištu

Najduže pokretne stepenice na svetu - jedinstveno putovanje dugo 905 metara (VIDEO)

Poslala 200 prijava i bila odbijena - Sara (32) upala u dug od 86.000 evra

Mesečna zarada dostiže i do 200.000 dinara - jedna mašina dovoljna za pokretanje biznisa

Rok se bliži kraju - poljoprivrednicima država daje do 2 miliona dinara 

Ormuski moreuz na korak do zatvaranja - Iran upozorava "Uživajte u trenutnim cenama na pumpama" 

Neverovatan pad - japanski automobilski gigant u istorijskoj krizi

Plate do skoro 70.000 evra - tri posla koja generacija Z juri širom Evrope 

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,03 117,38 117,73
USD USD 100,31 100,61 100,92
CAD CAD 72,44 72,66 72,88
AUD AUD 70,62 70,84 71,05
GBP GBP 134,39 134,79 135,2
CHF CHF 126,73 127,11 127,5

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 63.272,00 €
ETH ETH 2.015,83 €
LTC LTC 46,30 €
DOT DOT 1,03 €
BCH BCH 370,79 €
LINK LINK 7,86 €
BNB BNB 522,08 €
XMR XMR 295,07 €
Powered by CoinGecko API